Чому люди одружуються під час війни: неочікуване пояснення психологині

В Україні під час повномасштабної війни збільшилась кількість одружень. Є 2 причини таких тенденцій у суспільстві.

Про це для 24 каналу розповіла сімейна психологиня Наталія Гаєвська. Вона зазначила, що після 24 лютого українці опинилися в дуже стресових умовах, абсолютно неприродних.

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"Те, що ми зараз спостерігаємо, є нічим іншим як реакцією на сильний стрес. Ми звикли до того, що основними реакціями є такі функції як тікай, замри або бийся. Проте це не далеко не все", – сказала Гаєвська.

Інші реакції на стрес

За словами психологині, є 2 реакції, про які ми не так часто говоримо. Мовиться про мімікрування, коли людина зливається зі своїм оточенням і може навіть ідентифікувати себе з ворогом.

Є ще п'ята реакція на стрес – кохайтеся. Тобто коли є дуже багато невизначеності. Все те, з чим ми маємо справу. Наша психіка вирішує, що це непоганий варіант, щоб справлятися зі стресом. У нас всередині закладено, що коли потрапляємо в ситуацію великої небезпеки, необхідно все встигнути й продовжити свій рід,

– пояснила Гаєвська.

Є і розлучення

Крім цього, як додала психологиня, коли людина потрапляє у стресові умови, то все те, що було зайвим і штучним, зникає. Натомість з'являються наші природні реакції. За словами психологині, ймовірно, цей фактор є визначальним, бо зараз є як багато пар, які укладають шлюби, так і тих, хто переживає далеко не найкращі часи.

"Якщо були моменти заради яких боялися укладати стосунки, то під час війни переоцінюємо наші цінності. Переоцінюємо, як ми живемо й заради чого", – сказала психологиня.

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Коли є ризик

Гаєвська зазначила, коли стосунки починаються або їх узаконюють з того, що людина не може самотужки справитися з викликами, то в майбутньому можуть бути проблеми. Мовиться про інфантильну реакцію на стрес.

"Однак якщо є двоє людей, які дійсно потребують турбуватися одне про одного, і вдасться після перемоги перелаштуватися на мирний лад, то тоді буде все гаразд. Є ще важлива річ, як питання наших цінностей і те, наскільки ми бачимо спільним наше майбутнє", – додала психологиня.

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