У Пскові військові, що повернулися з Білорусі, відмовляються від участі у війні, – росЗМІ

Російські військові у місті Псков відмовляються від війни проти України. Вони повернулися з Білорусі й більше не хочуть на фронт.

Російським військовим погрожують кримінальними справами

Російські ЗМІ повідомляють, що близько 60 військовослужбовців зі Пскова відмовилися воювати проти України.

До теми Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії

Повідомляється, що після перших днів війни вони були виведені на територію Білорусі, після чого повернулися до місця дислокації у Пскові.

Наразі більшу частину з них звільняють. Деяким російським військовим погрожують кримінальними справами.

Зауважимо, що станом на 6 квітня втрати особового складу Росії у війні проти України наблизилися до позначки у 19 тисяч.

До слова – окупанти розкрили причину свого "відведення військ": дивіться відео