Через пташиний грип загинули лебеді: на Львівщині в одному з районів запровадили карантин

У кількох населених пунктах Шептицького району запроваджено карантинні обмеження через спалах пташиного грипу. Загибель лебедів зафіксовано в заплавах Західного Бугу між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. У двох птахів відібрали біоматеріал для дослідження, в одного з них виявили РНК-вмісний вірус грипу.

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Де ввели карантин

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Шептицькій РДА вирішила ввести карантин на прибережній території заплав річки Західний Буг. Обмеження діятимуть близько 3 тижнів.

Загрозливу зону визначено в радіусі 3 кілометрів, вона охоплює населені пункти Бендюги та Волсвин. Фахівці здійснюватимуть нагляд за птицею на фермах та особистих господарствах у зоні спостереження радіусом не менше 10 кілометрів.

Для виявлення випадків загибелі птиці та інформування населення про заходи профілактики хвороби проводитимуть також подвірні обходи.

Що відомо про пташиний грип

Довідка: пташиний грип – це вірусне захворювання, яке може вражати птахів, людей та деяких тварин. Найчастіше переносниками є перелітні птахи, а контакт із хворими або загиблими птахами може бути небезпечним.

Щоб убезпечити себе від пташиного грипу, варто:

уникати контакту з дикою або домашньою птицею без необхідності;

не торкатися мертвої птиці, не намагатися самостійно її поховати чи перемістити;

ретельно вимити руки з милом і прийняти душ, якщо все ж торкнулися птиці;

у разі виявлення хворої або загиблої птиці негайно повідомити ветеринарну службу чи місцеву адміністрацію.

Нещодавно 24 Канал писав – пташиний грип H5N1 може стати однією з найбільших загроз для людства у 2025 році через можливість мутацій, які дозволять йому передаватися між людьми.