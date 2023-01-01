"Пташка" з Азовсталі просто у центрі Києва потужно заспівала "Ой, у лузі червона калина"

Дівчина, яка своїм голосом в облозі окупантів підкорила українців, знову вразила виконанням пісні. Однак цього разу – на Софійській площі у Києві.

Парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук стала відомою, коли у важкій в облозі в Маріуполі, в обставинах, де, здавалося б, залишилось місце лише відчаю, виконувала патріотичні пісні. Своїм співом вона тоді підіймала бойовий дух не лише побратимів поруч, а й усіх українців.

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"Пташка" заспівала у Києві

Захисниця "Азовсталі" тривалий час перебувала у полоні, зокрема, у сумнозвісній "Оленівці", і лише наприкінці вересня її вдалося повернути додому.

Тепер уже на вільній українській землі вона напередодні Нового року знову заспівала для українців. Цього разу дівчина вражаюче виконала патріотичну пісню, а саме гімн Січових стрільців "Ой у лузі червона калина". Сьогодні ця пісня є також символом незламності українського народу.

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Українці підтримали дівчину

Після того, як остання нота пісні прозвучала, до дівчини підбігли перехожі, щоб обійняти, подякувати та сказати приємні слова підтримки.

Враженням українці поділилися також й у мережі, зазначивши, що раді бачити добрих людей здоровими, та засипавши дівчину компліментами: