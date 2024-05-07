"Пташка" Катерина Поліщук потрапила в ДТП та розповіла про отримані травми

Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук з позивним "Пташка" потрапила в ДТП. Внаслідок аварії парамедикиня отримала травми та понівечене авто.

Про ДТП дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Катерини, аварія сталася не з її вини: інший водій здійснював поворот, а дівчина в той момент їхала назустріч.

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"Пташка" потрапила в аварію

В аварії Катерина отримала забій руки та ребер, розбиті коліна та струс мозку. Водночас дівчину врятувала подушка безпеки в автомобілі.

Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І, на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути ліворуч, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена. Ні з ким не сварилась, водій попався адекватний. Я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома,

– розповіла "Пташка".

Травми, які "Пташка" отримала в аварії / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Катерина Поліщук наголосила, що захистом на дорозі є справні подушки безпеки, гальма, уважність, швидкість руху в межах правил та ремінь безпеки.

Не нехтуйте, будь ласка, бо наслідки ДТП багато чим залежать від вашої відповідальності. Я живий, працюю далі. Хоч сьогодні і тайм-аут, але в строю,

– додала дівчина.

Травми, які "Пташка" отримала в аварії / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

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