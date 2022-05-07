Пташка зі сталі: що відомо про Катерину, яка співала у підземеллях "Азовсталі"

У Маріуполі тривають важкі бої на заводі "Азовсталь". Серед незламних бійців – Пташка, спів якої пронизав серця українців.

21-річна дівчина горить неймовірної сили любов'ю до України

Відео з "Азовсталі", на якому дівчина зі зброєю в руках співає патріотичні пісні: "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера" підкорило соцмережі за лічені години. Виявилось, спів – покликання дівчини.

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Захисницю звуть Катерина, їй 21 рік і вона з Тернопільщини. Окрім співу, у її серці з дитинства квітне любов до України.

Творча душа Пташки

Катя навчалася у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на співочому відділенні.

Її знайомі розповідають про неї як про активну та чуйну. Катерина пише музику та вірші, грала у Тернопільському народному драматичному театрі-студії.

Після закінчення навчання Пташка переїхала у Київ і влаштувалась у мотошколу The Riders. Паралельно Пташка захопилась військовою справою.



Катерина захоплюється мотоциклами / Фото "20 хвилин"

У столиці Катя почала активно проявляти себе: брати участь у мітингах, працювати у правозахисній організації.



Дівчина має сильну громадянську позицію, яку ніколи не боялась висловлювати / Фото "20 хвилин"

Обрала автомат і камуфляж

Стати на захист Батьківщини дівчина вирішила весною 2021 року, вона закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову, сказала не відразу. Боялась, аби вони не хвилювалися.

То є Пташка, але Пташка зі сталі! Вона б мала фарбуватись, носити сумку через плече і ходити на побачення, а натомість обрала автомат і камуфляж! Катя дуже сильна духом! Це воїн без краплини страху у крові!

– розповів про дівчину її викладач Богдан Романович.

Друзі Катерини не знали, що вона на "Азовсталі", доки не побачили ролик із її співом.

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