Військовий пояснив, куди зникли легендарні "Джавеліни" та що їх замінило
- Україна використовувала протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" з початку повномасштабної війни. Вони особливо ефективно знищували ворожу бронетехніку.
- Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець пояснив, чому зараз мало чутно про "Джавеліни".
На початку повномасштабної війни за допомогою "Джавелінів" палили величезну кількість російської бронетехніки. Минули роки – і зараз про них не так багато чути. Але тут є цілком зрозуміла причина.
Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що Україна отримує різні пакети озброєння в рамках програми PURL, де європейські партнери закуповують озброєння у США для України. Саме так Сили оборони мають можливість отримувати ці протитанкові ракетні комплекси.
Чи використовують зараз "Джавеліни" на полі бою?
За словами Березовця, на початку повномасштабної війни різні ПТРК на кшталт американських "Джавелінів", британсько-шведських NLAW відіграли критичну роль у знищенні російської бронетехніки.
З часом тактика ведення бойових дій зазнала змін. Наразі ворог не підводить свою бронетехніку на ту відстань, з якої можна її уразити засобом ПТРК. Ворожу техніку переважно знищують за допомогою артилерії, дронів або ж ударами з авіації.
Зверніть увагу! Свого часу в Пентагоні повідомляли, що ЗСУ використовували "Джавелін" з рекордно високою ефективністю. Надходила інформація про 100 влучань по ворожій техніці зі 112 пострілів.
Звісно, це не означає, що ПТРК перестали бути актуальними. Вони так само ефективні в умовах ведення міських боїв. Але їхнє значення наразі менше, ніж у 2022 – 2023 роках.
Війна дронів фактично все поміняла. Вже є нові типи озброєння. Наприклад, наземні роботизовані комплекси (НРК) можуть виконувати частину бойових завдань, які раніше виконували на бронетехніці. З часом, я переконаний, ми дійдемо, що НРК зможуть виконувати навіть роль танків. Це питання, можливо, 1 – 2 років,
– сказав Березовець.
Втрати Росії на війні
- Станом на 9 березня Росія втратила понад 1 мільйон 274 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 11745 танків, 24167 бойових броньованих машин, 38129 артилерійських систем тощо.
- Також упродовж 8 та 9 березня Сили оборони завдали успішних ударів низці ворожих об'єктів в Криму та інших тимчасово окупованих територіях. Відомо про атаких по ворожих РЛС "Оборона-14", "Небо-У" та двох інших РЛС з комплексу С-300.
- У Генштабі також повідомляли про уражений зенітний комплекс "Панцир-С1" та десантний катер. Також під удар потрапили кілька пунктів управління безпілотниками.