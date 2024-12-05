ЗСУ вперше "засвітили" цікавий зразок ПТРК: ЗМІ розповіли про унікальність "Штурм-С"

Бійці ЗСУ вперше "засвітили" протитанковий "Штурм-С", який може бути отриманий з різних джерел. Факт публікації такого відео є сам по собі унікальним, оскільки раніше Сили оборони не показували використання цього ПТРК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чому у Defence Express звернули увагу на відео з "Штурм-С"

Так, аналітики зауважують, що питання, звідки ЗСУ отримали протитанковий комплекс "Штурм-С", насправді цікаве, бо певна кількість ворожих ПТРК стала трофеєм українських бійців. За підрахунками Oryx, таких нараховується мінімум 18 одиниць.

На опублікованому відео 23 ОМБр фігурує саме базовий варіант "Штурм-С", призначений для використання радянських протитанкових ракет 9М114 "Кокон", які мають дальність стрільби до 5 кілометрів та можуть використовуватись для ураження бронетехніки та укріплених цілей.

Бойова підготовка ПТРК "Штурм-С": дивіться відео

Водночас у дописі додано: "Модернізації, що проводяться українськими фахівцями, значно підвищують його ефективність, додаючи сучасні засоби наведення та боєприпаси".

Тобто Збройні Сили натякнули на модернізований "Штурм-СМ". У січні 2024 року Міноборони України оголосило про завершення державних випробувань цих ПТРК. Однак після цього ніяких згадок про нього не було.

У виданні також зауважують, що роботи по "Штурм-СМ" стартували ще до повномасштабної війни. Перша його презентація відбулась під час виставки "Зброя та безпека-2021".

Дві базові особливості "Штурм-СМ", про які було відомо на момент до повномасштабного вторгнення – інтеграція керованих ракет РК-2П від ДККБ "Луч" замість радянських протитанкових ракет 9М114, та установка нової оптико-електронної станції від "Ізюмського приладобудівного заводу". Зрештою це мало б дати змогу атакувати цілі на дистанції 6-7 кілометрів у будь-яку пору доби.