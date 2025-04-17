​ПЦУ і Фонд Владислави Молчанової традиційно передали тисячі пасок для захисників

У Чистий Четвер 17 квітня 2025 року в Михайлівському Золотоверхому соборі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив паски, які будуть передані українським воїнам, що боронять Україну від російських загарбників. Закупівлю пасок для українських захисників проведено за підтримки Фонду Владислави Молчанової.

Ця акція є вже традиційною, передає "Апостроф".

Ми передаємо сьогодні на фронт 7 тисяч пасок. Це наша подяка захисникам не тільки від нашого фонду, а і від всього українського народу за ту роботу, яку вони роблять,

– зазначила керівниця Фонду Марина Калініна.

Та наголосила, що Великдень – це особливе свято яке люблять всі українці. Це день, коли Христос приніс себе в жертву заради людства, а наші воїни приносять себе в жертву заради існування української нації.

"Паска – це не просто буханець хліба, це – тепло, яке ми хочемо, щоб відчув кожен воїн, що нас захищає", – додала Марина Калініна.

За словами керівниці фонду, паски поїдуть на схід України, де точаться зараз жорстокі бої.

​ПЦУ і Фонд Владислави Молчанової передали паски для захисників: Фото зі сайту "Апостроф"

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній підкреслив, що це добра традиція підтримки українських воїнів, яка була започаткована ще на початку російської агресії у 2014 році.

Ми традиційно напередодні величного свята Воскресіння Христового освячуємо паски у великій кількості для того, щоб їх розповсюдити серед наших героїв-воїнів, які захищають нашу українську землю. Ми передаємо паски з великою радістю і засвідчуємо, що правда завжди переможе. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, яка завершиться утвердженням в Україні справедливого миру. Нехай над усіма нами і над нашими захисниками пребуває Боже благословення,

– сказав предстоятель ПЦУ.

"Недаремно ми освячуємо паски в Михайлівському Золотоверхому соборі. Це оплот нашої віри, це особлива енергетика, це місце сили", – додав Епіфаній.

З початком повномасштабного вторгнення Фонд Владислави Молчанової також регулярно надає матеріально-технічну підтримку підрозділам Збройних Сил України. Ця благодійна акція відбувається вже 11 рік поспіль.