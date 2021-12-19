ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня протягом 10 років, – Епіфаній
Джерело:"Радіо Свобода"
Українці у наступні 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підтримує святкування за юліанським календарем.
Однак Епіфаній зазначив, що процес має відбутися поступово. За його словами, українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.
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Епіфаній каже, що треба діяти мудро
Глава ПЦУ вважає, що храми 25 будуть порожні, а 7 – повними. Це пов'язано із традиціями всередині. Епіфаній додав, що цього року немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва, як було минулого.
У минулі два роки, чи було це штучно створено, я пам'ятаю, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, А я дійсно не проти переходу,
– сказав митрополит.
Проте він підсумував: щоб це сталося правильно, треба діяти мудро.
Чому Різдво святкують у різні дати
- 25 Різдво грудня святкують близько 75% православних, усі решта – 7 січня.
- Дві дати святкування існують через різні календарі, за якими ведуться обчислення. На Заході – за григоріанським, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні за юліанським календарем.
- Щоправда, останніми роками ведуть чимало дискусій про те, чи варто святкувати Різдво в одну дату – 25 грудня.
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