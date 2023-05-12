ПЦУ перевірятиме священників, які переходять з московського патріархату

Православна церква України перевірятиме священників УПЦ МП, які виявили бажання приєднатися до ПЦУ, щоб до неї не потрапили люди, які руйнуватимуть її зсередини.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. За словами Епіфанія, протягом останнього часу громади долучаються до ПЦУ разом із настоятелями.

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Ми бачимо тенденцію, що священники починають розуміти та усвідомлювати, втрачають страх. Їх залякували, їх купляли, але поступово священники починають підтримувати рішення своїх громад та долучаються до ПЦУ,

— сказав він.

Епіфаній заявив, що якщо священник не проповідував відкрито ідеологію "русского міра", не заплямував себе цією ідеологією, то його приймають.

Предстоятель зазначив, що ті священнослужителі та архієреї, які відкрито проповідували цю ідеологію, які мають російські паспорти, але в майбутньому захочуть перейти в ПЦУ, повинні покаятися, відмовитися від російського громадянства, відректися від ідеології "русского міра".

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"Щодо цього можна пересвідчитись дуже легко – зі слів громади. Коли громада вирішує про перехід, і священник підтримує громаду, це засвідчує, що він є патріотом, хоч і перебував певний час у складі московського патріархату. Я переконаний, що там ще є багато священників, які є патріотами України", – додав Епіфаній.

До слова, раніше митрополит ПЦУ відкинув перспективу об'єднання з УПЦ МП. Власне, Епіфаній констатував, що колаборанти-україноненависники ПЦУ не потрібні.