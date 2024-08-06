На Сумщині припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією

Вдень, 6 серпня, пункт пропуску у "Колотилівці", що на кордоні Сумської області з Росією, закрили, він повністю припинив роботу.

Відповідну інформацію повідомила волонтерка пункту допомоги "Атмосфера" Катерина Арісой. Коридором "Колотилівка – Покровка" люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.

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Пункт пропуску у "Колотилівці" закрили

Сьогодні закрили пункт пропуску, але поки що деталей немає. Ми попередили людей, щоб там знали,

– повідомила Арісой.

Наразі достеменно невідомо, на який час цей пункт пропуску закрили. До слова, саме волонтери пункту “Атмосфера” у березні 2023 року організували допомогу тим, хто перетинав кордон.

Спочатку людей зустрічали у Краснопіллі, але через безпекову ситуацію переїхали до Сум. За 2023 рік, за словами Катерини вони допомогли 17 тисячам українців, які повернулись з окупації.

Зауважимо, що Сумська область від ранку, 6 серпня, потерпає через російські обстріли. Відомо, що у Сумському районі є пошкодження інфраструктури, на місці вже працюють екстрені служби. Усю інформацію про ворожу атаку протягом дня читайте за посиланням.