На випадок відключення світла: де у Харкові розташовані Пункти незламності

Станом на 29 листопада в області працює вже 297 Пунктів Незламності. 40 із них розгорнули на базі освітніх закладів.

У пожежних частинах регіону працівники ДСНС також відкрили 72 пункти. Окремо рятувальники розгорнули 13 наметів.

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Чим обладнали Пункти незламності

Директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол повідомив, що обласний гуманітарний штаб та волонтерські організації забезпечили Пункти незламності більш ніж 2000 ліжками, 1700 спальними мішками, понад 100 пічками-буржуйками, 200 ОСБ-плитами та продуктовими наборами.

Де у Харкові розташовані Пункти незламності

Школи та дитсадки міста:

школа №62: вулиця Вальтера, 2;

школа №150: вулиця Ахсарова, 3-а;

школа №171: вулиця Кам'янець-Подільська, 23;

школа №100: вулиця Лісопарківська, 8;

школа №37: вулиця Проскури, 3-А;

школа №156: вулиця Гарібальді, 9-А;

школа №98: провулок Писемського, 5;

школа №97: вулиця Гвардійців-Широнінців, 5-Г;

школа №72: проспект Героїв Харкова, 246;

школа №168: вулиця Велика Кільцева, 12;

школа №85: вулиця Зубарєва, 29;

школа №90: проспект Гагаріна, 207;

школа №53: вулиця Грозненська, 48;

школа №68: вулиця Зернова, 12;

школа №3: вулиця Лесі Українки, 4;

школа №76: вулиця Герцена, 17;

школа №65: вулиця Мендєлєєва, 20;

школа №153: вулиця Академіка Богомольця, 15;

школа №152: вулиця Волонтерська, 57;

дитсадок №384: Салтівське шосе, 244-Б

Пожежні частини:

вулиця Ньютона, 132;

вулиця Роганська, 123;

проспект Героїв Харкова, 199;

вулиця Зернова, 4-а;

в'їзд Достоєвського, 3-а;

провулок Шаповалівський, 8;

вулиця Квіткінська, 25;

проспект Новобаварський, 88;

вулиця Полтавський шлях, 50;

вулиця Кандаурова, 47;

вулиця Шевченка, 8;

вулиця Клочківська, 134;

вулиця Дерев'янка, 3;

проспект Перемоги, 55-г;

вулиця Зоряна, 52;

вулиця Гвардійців-Широнінців, 68-б.

Пункти незламності ДСНС:

вулиця Зубенко, 4;

вулиця Гвардійців-Широнінців, 68;

вулиця Наталії Ужвій, 70.

Районні державні адміністрації:

Григорівське шосе, 52;

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

Нагадаємо, що днями в Україні відкрили вже понад 4 тисячі Пунктів незламності. Ці пункти мають працювати цілодобово для людей, в яких вдома періодично зникає:

світло,

опалення,

вода,

а також погіршується мобільний зв'язок внаслідок регулярних відключень електроенергії.

Пункти незламності облаштовують для того, що у разі тривалого вимкнення електроенергії українці мали змогу погрітися, зарядити свої пристрої та отримати необхідну допомогу.

Більше про це – як виглядає Пункт незламності у Харкові: дивіться відео