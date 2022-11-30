Пункти незламності у Тернополі: де можна зігрітись та скористатись електроенергією

Пункти незламності розгортають по всій Україні на випадок тривалого вимкнення електроенергії. Станом на 30 листопада у Тернополі розгорнули уже 16 таких пунктів.

У Тернополі розгорнули 8 Пунктів незламності та 8 пунктів обігріву "Тепле місто". Знайти їх можна у різних куточках міста.

Цікаво Starlink стане дешевшим: в Україні змінили правила ввезення терміналів

За якими адресами можна знайти світло та тепло у місті

Мобільні пункти:

бульвар Данила Галицького (біля "Палацу спорту"),

вулиця Миру, 6 (поруч із ПК "Березіль"),

бульвар Пантелеймона Куліша, 6.

Стаціонарні пункти:

площа Героїв Євромайдану, 4 (Центр науки),

проспект Злуки, 45 (Центр дозвілля і молодіжних ініціатив),

проспект Злуки, 55 (ПП "Люкс"),

вулиця Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області),

вулиця Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області),

вулиця Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області),

вулиця Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру),

майдан Привокзальний, 1 (залізничний вокзал),

проспект Степана Бандери, 94 (ПП "Східний масив"),

вулиця Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області),

вулиця Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області),

вулиця Спадиста, 8 (ДП "Фаворит"),

вулиця Юрія Федьковича, 11 (Дитячо-юнацький пластовий центр).

Як повідомили у міській раді Тернополя, це не остаточний перелік. Розгортання триватиме, тож таких пунктів ставатиме дедалі більше. Переглянути їхнє розташування саме у Тернополі на інтерактивній карті ви можете за посиланням.

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

Що ви знайдете у Пунктах незламності

Наразі більшість з пунктів працюють цілодобово, однак 3 з них (на проспекті Степана Бандери, 94, проспекті Злуки, 55 та вулиці Спадиста, 8) працюють з 8 ранку до 17:00.

За цими адресами ви можете зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Вони облаштовані:

інтернетом,

електропостачанням (є генератори),

медичними аптечками.

Також міська влада попросила жителів та гостей міста приносити з собою до пунктів обігріву власні зарядні кабелі та за можливості також власний посуд.

Цікаво – Як виглядає Пункт незламності у Харкові: дивіться відео