Який вигляд мають Пункти незламності: кадри ззовні та зсередини

Через проблеми з електроенергією по всій території України почали працювати місця, де можна зігрітися та підзарядити мобільні пристрої. У більшості такі "Пункти незламності" є дуже затишними та зручними.

Де розташовані "Пункти незламності", можна знайти на інтерактивній карті. Загалом там раді вітати усіх, хто довгий час перебуває без струму, не має тепла та можливості зарядити бодай мобільний телефон. У матеріалі 24 каналу ви побачите, який вигляд мають ці місця.

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Як Київщина підготувалася до повного відключення світла

Як констатував начальник головного управління Київської області Андрій Нєбитов, в регіоні запрацювало вже 67 "Пунктів незламності".

Тут люди можуть зігрітися, випити чаю, отримати допомогу, скористатись зв’язком. Сюди може звернутись кожен, хто потребує допомоги. Загалом же на території Київщини передбачено 371 пункт обігріву,

– написав Нєбитов.

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Затишний "Пункт незламності" у столичному регіоні / Світлина з телеграму Нєбитова

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував відео, у якому зазначено, що такі місця облаштовують по всій країні. Він наголосив, що ми, українці, витримаємо усе.

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"Пункти незламності" в інших містах

Очільник Черкаської області Ігор Табунець написав, що станом на 23 листопада в регіоні уже працює 145 місць для зігрівання.

У Рівному проблеми з електропостачанням, однак "Пункти незламності" функціонують в обласному центрі, місті Вараші, Дубно та Сарни.

Користуються такими місцями також уже жителі Волині. Про це повідомляє видання "Суспільне".

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що Україна переможе у війні та показав світлини з пунктів для обігріву.

Окрім того, зазначмо, що на Дніпропетровщині уже працює понад 200 "Пунктів незламності".

Пункти незламності в області уже працюють. Їх понад 200. Вони зі світлом, теплом і водою. Доки електрики лагодять мережі, там можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефон. Все – безплатно,

– сказав очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

Кадри з місць для обігріву та підзарядки телефонів

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Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, Росія масовано обстріляла міста нашої держави та виникла загроза тотального блекауту. З цього приводу Володимир Зеленський закликав провести термінове засідання Ради Безпеки ООН.