Пушилін пообіцяв російські паспорти всім жителям окупованої Донеччини

Пушилін стверджує, що громадянство держави-агресорки дадуть всім жителям окупованих територій.

До речі "Говорити про сусідство": ватажок бойовиків Пушилін попросив зустрічі з Зеленським

Кількість перевалила за 350 тисяч, але отримають усі, я впевнений,

– сказав ватажок бойовиків.

Пушилін йде в партію Путіна

Пушилін напередодні на з'їзді путінської партії "Єдина Росія" отримав із рук заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва партійний квиток. Також ці квитки отримали голови низки російських регіонів.

Російські паспорти на окупованих територіях: що відомо

Пушилін нещодавно заговорив про "необхідність діалогу" з Володимиром Зеленським. Однак Київ не ведеться на провокації та не вступає у діалог з бойовиками.