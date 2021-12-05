Пушилін пообіцяв російські паспорти всім жителям окупованої Донеччини
Джерело:"Комсомольська правда"
Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що 350 тисяч жителів окупованих територій отримали російське громадянство. Ба більше, маріонетка окупантів каже, що паспорти видаватимуть й надалі.
Пушилін стверджує, що громадянство держави-агресорки дадуть всім жителям окупованих територій.
До речі "Говорити про сусідство": ватажок бойовиків Пушилін попросив зустрічі з Зеленським
Кількість перевалила за 350 тисяч, але отримають усі, я впевнений,
– сказав ватажок бойовиків.
Пушилін йде в партію Путіна
Пушилін напередодні на з'їзді путінської партії "Єдина Росія" отримав із рук заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва партійний квиток. Також ці квитки отримали голови низки російських регіонів.Зверніть увагу! Пушилін нещодавно заговорив про "необхідність діалогу" з Володимиром Зеленським. Однак Київ не ведеться на провокації та не вступає у діалог з бойовиками.
Російські паспорти на окупованих територіях: що відомо
- У липні 2021 року повідомляли, що паспорт країни-окупанта отримали більше, ніж 350 тисяч людей. Говорили про понад 700 тисяч.
- Окупаційна влада Донецької області навіть з 2019 року возила українців у Ростов для отримання документів. Організували спеціальні автобусні рейси.
- Втім Україна та світова спільнота не визнає паспортів Росії, які отримують жителі окупованих територій.
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