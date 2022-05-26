"На Пушкінській – пушки, а Жовтнева – жовта восени": на Хмельниччині противляться перейменуванню

Одна з сільських територіальних громад Хмельниччини виступила проти перейменування вулиць Пушкінська та Жовтнева, мовляв, походження цих назв зовсім інше.

Відповідну заяву Гуківської сільської ради опублікував у своєму фейсбуці громадський активіст, голова громадської організації "Світанок", співзасновник проєктів Декомунізація.Україна та Мова.Харків Вадим Поздняков.

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Поздняк обурився такою заявою голови сільради Петра Ільницького. "Ось такі сільські голови чекають окупантів", – прокоментував громадський діяч.

Заява Ільницького до Поздняка / фото з фейсбуку Вадима Подзняка

У своїй заяві Ільницький розповів, що вулиця Пушкіна у селі Пукляки перейменована на вулицю Пушкінська. Різниці у значенні цих двох назв начебто не помітно, проте Ільницький зазначив, що дана вулиця отримала назву Пушкінська, бо в давнину там було розташовано багато пушок. Голова сільради, ймовірно, не часто використовує це слово, бо знав би, що всі українці називають цей тим артилерійської зброї гарматою.

За словами Ільницького, назва другої вулиці Жовтнева не має нічого спільного з радянським союзом. Місцеві жителі назвали її так, тому що там росте багато дерев, а восени вони жовтіють. Ймовірно, Жовтневий переворот, який організували росіяни у жовтні 1917 року, теж був названий через колір листя на деревах восени.

Нагадаємо про значення терміну "декомунізація". Це процес позбавлення всього українського від наслідків комуністичної ідеології. Він розпочався ще після розпаду СРСР, проте значних масштабів зазнав під час ленінопаду в період євромайдану 2014 року.

Підписники Вадима Поздняка прокоментували цю заяву у фейсбуці:

"Це вже навіть не смішно"

"Голову можна зняти з посади за неволодіння державною мовою. Які пушки, якщо гармати?"

"От і як у таких ситуаціях робити вигляд, що це психічно здорова позиція політика, на котру слід реагувати з повагою?"

"Зате біля Гукова є пам'ятник Шухевичу. Отакий контраст"

"Цим головою ОТГ вже мають займатися філологи з СБУ. Бо по іншому не буде нічого."

Петро Ільницький відповів на обурення спільноти в коментарях

"Шановні коментатори, я щиро вдячний за ваші коментарі, і хочу довести до вашого відома, що на території громади всі вулиці, які мали відношення до комуністичного режиму перейменовані вже давно, і ніхто в нас не чекав війни, щоб їх перейменовувати, в період до 2022 року було перейменовано понад 20 вулиць в всіх селах, деякі громади (міста) ще точать дискусії в цьому напрямку та напоказ зараз, ми знали що наш ворог кацапія і не чекали на початок війни. Що стосується цих двох вулиць, то проводилось обговорення серед жителів цих сіл на основі яких депутатами громади було залишено ці назви як історичні для цих територій, і саме такі аргументи люди наводили під час обговорення", – написав голова Гуківської сільради.

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