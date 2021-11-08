Пускали в очі дим: з’явилось відео, як мігранти на кордоні Білорусі та Польщі створюють фейки

У мережі опублікували кадри, як у Білорусі мігранти на кордолні з Польщею роблять фейки для лояльних до режиму Лукашенка ЗМІ. На відео видно, як в одного хлопчика викликають сльози сигаретним димом.

Дитина, яку використовують для створення фейків, спершу просила допомоги у польських силовиків, а потім давала інтерв'ю лояльним до режиму Лукашенка ЗМІ.

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Хлопчик звертався до прикордонників

Хлопчик, якого використовують для пропаганди, звертався до польських прикордонників та розповідав їм про бажання мігрантів потрапити до Німеччини, щоб "зберегти свої життя".

На іншому відео видно, як того ж хлопчика намагаються змусити плакати. Для цього йому пускали в очі сигаретний дим. Пізніше ця ж дитина давала коментар білоруському провладному журналісту, який знімав його на телефон.

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