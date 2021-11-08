Пускали в очі дим: з’явилось відео, як мігранти на кордоні Білорусі та Польщі створюють фейки
Джерело:телеграм-канал "Zerkalo.io"
У мережі опублікували кадри, як у Білорусі мігранти на кордолні з Польщею роблять фейки для лояльних до режиму Лукашенка ЗМІ. На відео видно, як в одного хлопчика викликають сльози сигаретним димом.
Дитина, яку використовують для створення фейків, спершу просила допомоги у польських силовиків, а потім давала інтерв'ю лояльним до режиму Лукашенка ЗМІ.
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Хлопчик звертався до прикордонників
Хлопчик, якого використовують для пропаганди, звертався до польських прикордонників та розповідав їм про бажання мігрантів потрапити до Німеччини, щоб "зберегти свої життя".
На іншому відео видно, як того ж хлопчика намагаються змусити плакати. Для цього йому пускали в очі сигаретний дим. Пізніше ця ж дитина давала коментар білоруському провладному журналісту, який знімав його на телефон.
Мігранти створюють фейки на кордоні з Польщею: обурливі кадри
Ескалація на польсько-білоруському кордоні: головне
- Уранці 8 листопада у мережі з'явилося відео, на якому видно колону мігрантів у Білорусі рушила до польського кордону.
- На білорусько-польському кордоні навіть зафіксували звуки пострілів.
- Через загострення ситуації, польський кордон охороняють 12 000 військових. За інформацією журналістів уряд Польщі планує звертатися до НАТО по допомогу.
- Додаткові сили до кордону з Білоруссю стягує і Литва. У країні планують ввести надзвичайний стан через ситуацію на кордоні.