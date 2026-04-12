Укр Рус
Новини світу Окупанти продовжують будувати майданчик для пуску "Шахедів" в Орловській області
12 квітня, 00:40
2

Майже 200 кілометрів до України: "Атеш" показав, як Росія будує новий майданчик для "Шахедів"

Данило Муринський
Основні тези
  • Агенти "Атеш" провели розвідку в Орловській області, де окупанти будують майданчик для пуску "Шахедів".
  • Партизани зафіксували бетонні склади для зберігання безпілотників та передали інформацію Силам оборони України.

Агенти "Атеш" провели розвідувальну операцію у місті Орел. Окупанти там продовжують будівництво пускового майданчика для ударних БпЛА типу "Шахед".

Партизани зазначили, що росіяни ще раніше почали активізовуватись на цій території. Про це повідомили в "Атеш".

Як партизани проводили розвідку в Орловській області?

Агенти руху "Атеш" повідомили, що стежили за об'єктом ще раніше. Станом на 11 квітня активність окупантів на цій території підтвердилася.

Партизани розвідали ворожий майданчик для пуску БпЛА / Фото "Атеш"

У радіусі майданчика для пусків партизани зафіксували величезні бетонні склади для зберігання безпілотників типу "Шахед". 

Переміщення особового складу і техніки не припиняється, а будівельні роботи тривають, що свідчить про модернізацію або розширення інфраструктури,
– заявили в "Атеш".

Як повідомили партизани, за об'єктом постійно ведеться спостереження, а усі зміни одразу фіксуються. Потрібну інформацію вже передали Силам оборони України.

Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?

  • Агенти "Атеш" провели розвідувальну операцію в одному з підрозділів 255 мотострілецького полку. Там окупанти навмисно пошкоджують власну техніку, щоб уникнути відправки на фронт.

  • Партизани розвідали розміщення винищувачів Су-30 на аеродромі Саки в окупованому Криму, включаючи їх стоянки та маршрути руху. Зафіксовано паливозаправну інфраструктуру, зони технічного обслуговування, позиції ППО та графік вильотів.

  • Рух "Атеш" розвідав 43 бригаду в Єкатеринбурзі, яка займається залізничною інфраструктурою. Бригада забезпечує логістику російських військ на Покровському напрямку.