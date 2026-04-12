Майже 200 кілометрів до України: "Атеш" показав, як Росія будує новий майданчик для "Шахедів"

Агенти "Атеш" провели розвідувальну операцію у місті Орел. Окупанти там продовжують будівництво пускового майданчика для ударних БпЛА типу "Шахед".

Партизани зазначили, що росіяни ще раніше почали активізовуватись на цій території. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Партизани показали наслідки удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську: як він змінився за місяць

Як партизани проводили розвідку в Орловській області?

Агенти руху "Атеш" повідомили, що стежили за об'єктом ще раніше. Станом на 11 квітня активність окупантів на цій території підтвердилася.

Партизани розвідали ворожий майданчик для пуску БпЛА / Фото "Атеш"

У радіусі майданчика для пусків партизани зафіксували величезні бетонні склади для зберігання безпілотників типу "Шахед".

Переміщення особового складу і техніки не припиняється, а будівельні роботи тривають, що свідчить про модернізацію або розширення інфраструктури,

– заявили в "Атеш".

Як повідомили партизани, за об'єктом постійно ведеться спостереження, а усі зміни одразу фіксуються. Потрібну інформацію вже передали Силам оборони України.

Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?