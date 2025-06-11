Готує суспільство до затяжної війни: ISW проаналізував заяви Путіна на засіданні Радбезу Росії

Російський диктатор Владімір Путін 10 червня провів засідання Ради безпеки Росії. Зокрема, на ньому обговорювалося використання так званих "військово-патріотичних" програм для молоді.

А також ініціативи влади для просування російського націоналізму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Про що можуть свідчити заяви Путіна на російському Радбезі

За словами аналітиків ISW, Путін залишається відданим просуванню антизахідних настроїв та мілітаризації російської молоді. Однак, диктатор намагається балансувати між багатонаціональністю Росії та риторикою, яка зосереджена на російському етнічному націоналізмі.

В Інституті зазначають, що Путін звернув увагу на діяльність так званого "Руху перших" – молодіжного руху, який спрямований на просування "військово-патріотичної" освіти в Росії та на окупованих територіях України. А також на рух "Юнармії", який відповідає за прищеплення провоєнних настроїв російським дітям та українським дітям на окупованих територіях.

Очільник Кремля також схвально відгукнувся щодо "Розмов про важливе" – формату щотижневих шкільних уроків, які проводяться за державним наказом і включають лекції російських військових, що взяли участь у війні Росії проти України.

У цьому аналітики ISW вбачають прагнення Путіна пропагувати антизахідні та провоєнні настрої серед російської молоді. Цілком ймовірно, що диктатор робить це заради підготовки російського суспільства до затяжної війни проти України та можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

В Інституті вивчення війни також зазначають, що нещодавно Путін почав просувати "неофіційну ідеологію, сформульовану на базі російського націоналізму", яка протиставляє Росію Заходу.

Фахівці вважають, що це стало певним відходом від традиційної риторики Путіна, який раніше принаймні формально пропагував та підкреслював багатоетнічне та багаторелігійне різноманіття російського населення.

Водночас на засіданні Радбезу 10 червня він закликав реагувати на виклики, які роздмухують міжетнічне та міжрелігійне протистояння в Росії, та наголосив на "єдності" її народів.

Такі заяви диктатора в ISW вважають проявом того, що Путін досі вагається, чи варто йому повністю дотримуватися націоналістичної ідеології, яка зосереджена навколо етнічних росіян, чи реагувати на ризики фрагментації багатоетнічного населення Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що Путіну доводиться балансувати між задоволенням інтересів впливової ксенофобської та ультранаціоналістичної спільноти Росії, яка є ключовими виборцями диктатора, та необхідністю використовувати мігрантів для компенсації поточних проблем, які пов’язані з втратою робочої сили через відтік в армію та через довгостроковий демографічний спад у Росії.