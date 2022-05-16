Путін "береже" Москву і Санкт-Петербург: бійці з яких регіонів Росії найбільше гинуть в Україні

Російська влада боїться бунтів у великих містах через втрати у війні проти України. Тому і відправляє на війну чималу кількість населення так званих депресивних регіонів.

Станом на 16 травня 2022 року Росія втратила у війні проти України 27700 своїх військових. В самій Росії є регіони, де трупи окупантів йдуть один за одним. Але є й такі, звідки майже немає загиблих. Це може свідчити про те, що Кремль намагається уникнути зайвих потрясінь в певних регіонах через кількість загиблих.

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Звідки найбільше загиблих російських окупантів

Український інститут майбутнього вирішив порівняти кількість загиблих російських окупантів з кількістю населення в цих регіонах. Таким чином було виявлені регіони, де найбільша кількість втрат на 100 тисяч населення.

Бурятія – 99 осіб на 100 тисяч населення; Тива – 87 осіб на 100 тисяч населення; Північна Осетія-Аланія – 84 особи на 100 тисяч населення; Костромська область – 58 осіб на 100 тисяч населення; Севастополь – 47 осіб на 100 тисяч населення; Єврейська автономна область – 45 осіб на 100 тисяч населення; Псковська область – 45 осіб на 100 тисяч населення; Республіка Алтай – 45 осіб на 100 тисяч населення; Забайкальський край – 45 осіб на 100 тисяч населення; Дагестан та Марій Ел – в обох регіонах 43 особи на 100 тисяч населення.

Однак значно важливішим виглядають дані про те, в яких регіонах Росії найменша кількість втрат. Лідерами є Ненецький та Ямало-Ненецький автономні округи. Там жодного визнаного трупу. Причин такого може бути декілька, серед яких і мала кількість жителів регіону.

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Далі йдуть Москва, де на 100 тисяч населення – лише 0,23 вбитих осіб. І Санкт-Петербург, де цей показник становить 2 особи. З Московської області – лише 3 вбитих на 100 тисяч населення.

"Ця цифра є важливою для нас, для того, щоб зрозуміти, чого найбільше боїться Путін. Російська Федерація робить все від себе залежне, для того, щоб в Москві та Санкт-Петербурзі, ключових містах, де відбувалися всі революції і в Російській імперії, і потім вже у Радянському союзі, щоб в цих містах не було ніяких бунтів. І щоб в цих містах ніхто не помітив існування війни як такої", – зазначив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

За його словами, російська влада намагається не допустити, щоб в цих містах говорили про війну, адже це може призвести до заворушень. Це можна назвати "дискомфортом через похорони". В депресивних регіонах ймовірність зростання невдоволення кількістю трун менш ймовірна. У той час як в Москві та Санкт-Петербурзі зовсім інший поріг терпимості. Правда в Українському інституті майбутнього відзначають, що він все одно доволі високий, і сподіватися на те, що там зараз почнуться бунти – не варто.