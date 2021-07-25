Путін боготворив Сталіна, – Саакашвілі пригадав, як глава Кремля захоплювався диктатором

Міхеїл Саакашвілі пригадав, як Володимир Путін захоплювався радянським диктатором Йосипом Сталіним. Глава Кремля навіть вихвалявся кабінетом, як у колишнього генерального секретаря Комуністичної партії.

Про це глава виконавчого комітету Національної ради реформ розповів в ефірі одного з українських телеканалів. І додав, що одного разу під час зустрічі з президентом Росії вони відвідали дачу Сталіна.

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Путін пишається тим, що його дід був кухарем Сталіна, – Саакашвілі

Саакашвілі також відзначив, Путін дуже пишається тим, що його дід був особистим кухарем генсека ЦК КПРС. І не переставав постійно розповідати про цей факт зі своєї біографії.

Очільник Кремля показував експрезиденту Грузії:

диван, де спав Сталін;

чайник, з якого той пив, і який йому приносив його дід.

Так, те, що Путін показував, виглядало скромно. Путін просто боготворить Сталіна, щоб ви розуміли,

– заявив глава виконкому Нацради реформ.

За словами Саакашвілі, під час першої офіційної зустрічі російський президент одразу відвів його в окреме приміщення. І почав вихвалятися тим, що колись там був колишній кабінет Сталіна – офіційний кабінет колишніх генсеків. Попри це, він все-таки переніс своє робоче місце в маленьку кімнату. Мовляв, радянський диктатор був скромним.

Путін також сказав грузинському політику, що приймає всі свої важливі рішення, там де був Сталін.

Саакашвілі розповів, як Сталін вплинув на життя його родини

Він пригадав, що його родина була тісно знайома зі Сталіним, який суттєво вплинув на їхнє життя. Ще до приходу до влади радянський політичний діяч втікав від царської жандармерії. І в той час часто переховувався в будинку сім'ї Саакашвілі.

"Моя прабабуся, якій було тоді 6 – 7 років, вивела його через задні стежки в місто, звідки він зник. Вона розповідала, що в нього (Сталіна – 24 канал) були мокрі руки і він тремтів від страху", – зауважив політик.

Вже коли Сталін став фактично очолювати СРСР, батька Саакашвілі заарештували, щоб розкулачити. Тоді сім'я написала листа до генсека, і главу сімейства випустили. Щоправда, вже вдруге його затримали знову, а відпустили лише тоді, коли він всі свої мільйони зі швейцарських рахунків переоформив на радянську владу.

Вони йому дали компенсація – 2 кілограми радянських цукерок "Красный октябрь",

– додав Саакашвілі.

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