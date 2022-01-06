Россия шантажирует США и Европу угрозой полномасштабной войны. Атмосфера "замершего ожидания" роднит самые разные страны по всему миру.

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России не нужны переговоры

Москва не хочет говорить с Киевом – вместо этого она настаивает на разговоре непосредственно с Вашингтоном. Причем она предлагает Соединенным Штатам даже не переговоры. Она выдвигает ультиматумы.

Такое ощущение, что Россия предлагает Западу новую Ялтинскую конференцию, ту самую, на которой в 1945 году были определены сферы влияния.

Но разница с 2021 годом в том, что Россия сейчас не побеждала никакого Гитлера, а потому и не может вести себя с позиции сильного.

Если Москва и может на что-то рассчитывать – то это на переговоры, которые отличаются от ультиматумов именно тем, что на них стороны идут на взаимные уступки.

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По итогу переговоров никто не остается полностью доволен. Наоборот – каждый остается "немного недоволен". Но в этом и состоит загвоздка.

Администрация Джо Байдена может искать любую формулу компромисса с Россией. Но не менее важно и то, как сама Россия отреагирует на предложенное.

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В Кремле воспринимают мир специфично

Бывший главред российского телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь в своей книге "Вся кремлевская рать" писал о том, что обитатели Кремля воспринимают мир весьма специфично.

Также он писал, что профессиональная деформация выходцев из спецслужб никуда не делась, а лишь усилилась за годы, проведенные ими во власти.



Путин считал, что может находить компромиссы с Западом / Фото Getty Images

И если в первые годы своего президентства Владимир Путин еще считал, что может находить компромиссы с Западом, то к концу 2000-х годов он изменил свое мнение.

Зыгарь писал о том, что когда Муаммара Каддафи убили, Путин разозлился. Он считал, что пока лидер Ливийской Джамахирии был антизападным правителем, его режим был крепок.

Мол, проблемы начались у него лишь тогда, когда он пошел на уступки, признался во всех грехах и выплатил компенсации родственникам жертв взрыва самолета над Локерби.

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"Мол, пока Каддафи был изгоем, его не трогали, а как только он попытался стать прозападным – его не только свергли, но и убили", – именно так описывает Зыгарь витающие в Кремле настроения.

В результате Кремль стал бояться компромиссов и заблокировал тем самым для себя любую возможность полноценных переговоров с Западом.

Потому что политика – это всегда искусство договоренностей и уступок. Но только не тогда, когда уступка изначально воспринимается как поражение. Люди – не калькуляторы: их личные фобии, амбиции, представления о мире точно так же сидят за столом переговоров.

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Запад не воспринимает Россию

Именно эти амбиции и фобии стали причиной оккупации Крыма и вторжения на Донбасс – просто потому, что кремлевские руководители решили, что Майдан – это "спецоперация Запада против России, на которую нужно ответить".

Точно так же они будут вносить коррективы в любой процесс принятия решений в Кремле.

Владимир Путин очень боится показаться слабым. Он считает, что на уступки должна идти не Россия, а Запад, что был той стороной, которая "начала первой".

Поэтому администрация Байдена может предлагать Москве любые компромиссы. Но не факт, что в Кремле будут готовы на них соглашаться. Запад не воспринимает Россию как главную угрозу для себя. По мнению тех же США такой угрозой является Китай.

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Но чем больше Москва будет бряцать оружием и строить из себя новый СССР – тем выше вероятность, что эта позиция просто загонит Запад в угол и заставит относиться к России не просто как к капризному поставщику нефти и газа. А как к угрозе безопасности и миру во всем регионе.

Мы привыкли думать, что кремлевская неадекватность угрожает нашей стране. Хотя справедливее будет сказать, что она нас спасает.

Если бы Москва вела себя здраво и готова была бы говорить с Западом на одном языке – вполне может быть, что у Брюсселя и Вашингтона было бы искушение договориться с Кремлем.

Но пока что его аппетиты напоминают аппетиты старухи из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. И мы все помним, чем она закончилась.