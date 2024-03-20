Натякнув на це росіянам: новий термін Путін спиратиметься на силовиків, зокрема, ФСБ, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що після своєї "перемоги" Владімір Путін представив Федеральну службу безпеки Росії як основного гаранта безпеки та суверенітету Росії. Саме на їхню допомогу, вочевидь, і буде спиратися російський диктатор.

Експерти зазначили, що таким чином Путін, імовірно, дав сигнал, що російські служби безпеки та силовики продовжуватимуть представляти його основний виборчий округ на новий президентський термін. Зокрема, для російського диктатора це вже буде п'ята каденція у ролі "президента" Росії.

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Путін спиратиметься на силовиків під час нового "президентства"

В Інституті вивчення війни розповіли, що Путін виступив зі своїм першим великим зверненням після своєї промови про "перемогу" на виборах 18 березня на засіданні колегії ФСБ 19 березня. Під час засідання російський диктатор "похвалив офіцерів ФСБ за забезпечення безпеки та суверенітету Росії.

"Путін подякував офіцерам ФСБ за успішні операції в Україні, за припинення спроб втручання у внутрішні справи РФ і за відсіч атак "терористів" проти Росії (ідеться про обмежені рейди загальноросійських проукраїнських добровольців у Курській і Бєлгородській областях)", – зауважили в ISW.

За словами аналітиків, Путін також підкреслив роль ФСБ у "придушенні спроб неназваних осіб спровокувати внутрішні заворушення та міжетнічні конфлікти в Росії" та обов'язки ФСБ щодо "забезпечення економічної безпеки Росії, боротьби з корупцією та захисту критичної інфраструктури".

Звернення Путіна до цих функцій ФСБ, ймовірно, мали на меті нагадати своїм виборцям, що його режим має підтримку великого апарату безпеки, який Кремль намагався розширити з початку повномасштабного вторгнення, особливо після невдалого повстання вагнерівців в червні 2023 року,

– наголосили експерти.

В ISW також пояснили, що Путін, ймовірно, прагне дати сигнал, що російські силовики твердо об'єднані у підтримці його п'ятого президентського терміну та його військових зусиль в Україні. Крім того, за даними експертів, Путін традиційно протиставляє російські служби безпеки та силовиків один проти одного, щоб конкурувати за його підтримку та не дати будь-якій окремій юридичній особі накопичити занадто багато влади.