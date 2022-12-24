Чому Путін став частіше з’являтися на публіці: аналіз ISW

Після 10 місяців повномасштабної війни в Україні можна помітити, що диктатор Владімір Путін все частіше виходить зі свого бункера у публічний простір. Відбувається це не просто так.

Владімір Путін все частіше вирушає в якісь поїздки, виступає та робить розмиті заяви про війну. Причина цього проста – диктатор хвилюється за власну репутацію.

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Путін все частіше з'являється на публіці

Протягом майже десяти місяців повномасштабної війни диктатор рідно виходив з власного бункера і ще рідше за межі Кремля. Та останнім часом він все більше й більше намагається з'являтися у публічному просторі, зокрема днями Путін вирушив до Тульської області, а потім планував поїхати в Нижній Тагіл, але поїздку в останній момент скасували.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що такі дії є спробою показати путіна як лідера воєнного часу та відновити цей наратив, адже повномасштабна війна вже триває майже рік.

Крім того, експерти не відкидають варіант, що Путін ще той оптиміст і сподівається на участь у виборах президента Росії в 2024 році, то ж починає свою інформаційну кампанію вже зараз.

Фейк про "Путіна на фронті"

У 2022 році в Кремля причин радіти стає все менше і менше – провал бліцкригу, на який так розраховували в Москві, міжнародні санкції та низка поразок цьому причина. Та Росія продовжує жорстоку війну проти України й не полишає надій на те, що їй вдасться перемогти.

Та раз у раз Кремль зазнає невдач, через що у росіян виникають питання. А ще більше питань виникає, коли президент України Володимир Зеленський відвідує наближені до фронту міста – Херсон чи Ізюм, наприклад. Однак чи не найбільше у росіян підгоріло після того, як 20 грудня український президент відвідав Бахмут – найгарячішу точку на лінії фронту.

У Кремлі не довго думали і взялися за створення фейків. Наприклад, пропагандисти брешуть, що цей візит Володимира Зеленського нібито постанова. Та що вражає більше – депутат російської Держдуми заявив, що Путін нібито теж їздив на фронт, а речник Кремля це ще й підтвердив. Після цього пропагандисти почали розносити новини про те, що Путін нібито їздив на фронт, а про це ніде не говорили під час "відвідин", бо диктатор "дуже скромний і не хоче піаритися".