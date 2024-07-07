Фіаско по всіх фронтах: проти Путіна виступають навіть ті, хто підтримували війну

Російський диктатор в Україні потерпів нищівну поразку, не досягнувши жодної зі своїх цілей. Путін втратив свою розпіарену контрактну армію, яку називав 2 у світі. А тепер, на 3 році повномасштабної війни, від нього відхрещуються навіть ті, хто підтримували війну в Україні.

Таку думку озвучив 24 Каналу письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін разом з тим витратив і величезну кількість грошей, однак успіхів на фронті в окупантів немає.

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Путінська влада лопне зсередини

Мурзагулов озвучив, що в російського диктатора більше немає ніяких перспектив для поліпшення російської економіки, немає близьких партнерів.

Його вірні "собаки" від нього відмовляються, в тому числі та, кого він стільки років фінансував – Марін Ле Пен. Це фіаско по всіх фронтах. Ба більше, Путін розколов Росію на темі "Мусульмани – Православні", достатньо подивитися, що відбувається в Дагестані. Там триває антиросійський бунт,

– розповів опозиціонер.

На думку Мурзагулова, путінська влада обов’язково лопне зсередини. Він припустив, що Україні, можливо, достатньо стати обабіч й дати змогу очільнику Кремля "зламати собі шию самостійно".