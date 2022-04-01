Путін чує лише те, що хоче, – Гудков про інформаційну бульбашку глави Кремля

Президент Росії Володимир Путін ізольований в інформаційній бульбашці, яку, до того ж, створив він сам.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зокрема, у західній розвідці теж заявляли, що до цієї бульбашки потрапляє дуже мало зовнішньої інформації щодо війни в Україні, особливо тієї, яка може поставити під сумнів думку Путіна.

Важливо Путін шукає вихід з ситуації, щоб чимось "нагодувати" російське бидло, – грузинський політик

Політик також вважає, що поки кремлівський глава буде президентом, він не дасть Україні спокійно жити.

Інформаційна бульбашка Путіна

Як зазначив політик, колись тому, хто приносив погані звістки – розплавляли горло свинцем чи відрубували голову. Тож останнім часом Кремлі не люблять погані новини.

Путін сам загнав себе у цей кут та вакуум. Він сам створив собі інформаційну бульбашку, коли доповідали лише те, що він бажає чути,

– сказав Гудков.

Він пояснив, що оточення Путіна – просто боїться, кремлівський диктатор їх залякує і створює атмосферу "лютої ненависті. Тому що він живе у своїй певній картині світу, у якій Україна – це теж ворог, та має викривлену психіку.

Путін створив "бульбашку" і чує тільки те, що хоче чути: дивіться відео