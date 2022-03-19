Путін дав чітко зрозуміти, що всі ми в небезпеці, – Міноборони Великої Британії
Джерело:Sky News
Захід починає розуміти, що Путін, розв'язавши війну в Україні, має набагато більшу ціль. У Великій Британії констатують, що всі перебувають у небезпеці.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на весняній конференції Консервативної партії. Він нагадав про збільшення кількості розгортань НАТО в інших частинах Європи.
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У своїх погрозах Путін чітко давав зрозуміти, що всі ми в небезпеці,
– сказав міністр.
До слова, чиновник розпочав промову з вітання посла України в Лондоні Вадима Пристайка. У залі лунали гучні аплодисменти, тому Воллес пожартував: "Приходь ще, Вадиме. Я буду отримувати овації щоразу, коли ти заходиш у кімнату".
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