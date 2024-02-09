Інтерв'ю Владіміра Путіна наплодило безліч мемів: у мережі регочуть з історичної "лекції"

Владімір Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону, який називає себе американським журналістом. Почав свій виступ, бо інакше це складно назвати, з лекції про історію. Це та інші заяви Путіна надихнули на створення низки мемів.

24 Канал походив мережею та позбирав для вас меми, якими українці відреагували на цинічне інтерв'ю, прости Господи, якщо можна його так називати. Якщо ви не бачили це, то закликаємо не травмувати себе. Максимум – прочитайте головне зі сказаного у нашому матеріалі.

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Українці мемами відреагували на інтерв'ю Путіна

Перше, що може спасти на думку, коли дивишся інтерв'ю з Владіміром Путіним, чи не сидить перед нами душевно хвора людина. Тож, не дивно, що починаємо ми з мему, в якому російський президент зображений у гальмівній сорочці. Звернімо увагу, що є певне недопрацювання: рот у нього нічим не прикритий. Відтак, він може продовжувати вести свої навколоісторичні лекції.



Путіна зобразили у гальмівній сорочці / Фото з мережі

Жарти на історичну тему лиш набирають обертів. Російський президент забув, коли з'явилася перша згадка про Москву та й про саму Москву, тож вирішив зазіхнути відразу на Рюриковичів. Власне, з них він і почав свою ледь не 20-хвилинну "лекцію", яку анонсував як "30-секундний" вступ.



Мем на Путіна та його істричну лекцію / Фото з мережі

Також у мережі пожартували, кого ж нагадує цей пропагандистський журналіст Карлсон. GONI пригадав свою улюблену сцену з "Міцного горішка". Здається, пора переглянути цей культовий фільм знову.



Карлсон нагадує одного з персонажів "Міцного горішка" / Фото GONI

А ось цей мем підписаний у твітері лаконічно: "Інтерв'ю" або "Казкова х***а". Останнє слово ми змушені були заблюрити, щоб не отримати бан. Хай там як, а ця ілюстрація яскраво демонструє нам імперські замашки Владіміра Путіна та те, яку добірну маячню він ніс під час інтерв'ю. Як то кажуть, на жодну голову не налазить.



У мережі висміяли інтерв'ю Путіна / Фото з мережі

Трішки наробили мемів і з самого Карлсона. Спочатку журналіста, а потім мультиплікаційного героя, якого звати так само. Почнімо зі справжнього. Емоції пропагандистського журналіста складно приховати. Вони демонструють, що він також приголомшений тим, що чує. І, не виключаємо, що дійсно подумав, чи справжній Владімір Путін перед ним, чи його ще не холодна версія.



Реакції Карлсона на інтерв'ю з Путіним / Фото з мережі

А ось і сам Карлсон. Зізнаємося, ми в редакції жартували, що Владімір Путін ідеально втілився б у роль Фрекен Бок. Це і підтвердили користувачі мережі, наплодивши мемів з цими двома персонажами.



Владімір Фрекен Бокович бавить Карлсона / Фото з мережі

Іван Марунич зробив ще кращу ілюстрацію того, що ми почули. Як ви розумієте, у банці явно не варення, яке так сильно любив мультиплікаційний Карлсон.



Карлсон бере інтерв'ю / Фото Івана Марунича

Наостанок наголошуємо, що в інтерв'ю Владімір Путін фактично не сказав нічого нового. Він не відходив від традиційних кремлівських наративів і щедро розкидався звинуваченнями у бік США. В принципі, все те, що ми вже чули неодноразово. Для чого було, питається, робити це інтерв'ю? Загадка!