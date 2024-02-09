"Повторив стару, але небезпечну брехню", – у ЄС відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону
Раніше стало відомо, що російський диктатор Владімір Путін дав інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону. У Євросоюзі вже прокоментували їхню скандальну зустріч.
У Євросоюзі вважають, що у своєму інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону російський президент Путін знову повторив "стару брехню та продемонстрував ворожість до Заходу". Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і безпеки Набіла Массралі, передає кореспондентка 24 каналу в Брюсселі.
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Що сказали в Євросоюзі
У ЄС засудили те, що Путіну надали нову платформу для маніпуляцій і поширення власної пропаганди. Набіла Массралі також прокоментувала його слова про напад на Україну.
Це небезпечна брехня, оскільки він використав її як так зване виправдання незаконної й неспровокованої агресивної війни Росії проти України й проти мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, воєнних злочинів і звірств, скоєних Росією проти українського народу,
– заявила речниця ЄК.
У Єврокомісії наголошують, що це інтерв’ю підтвердило той факт, що насправді Путін незацікавлений у "справжніх і значущих кроках до миру".
Путін каже, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. Якби Путін дійсно хотів боротися за інтереси своєї країни й російського народу, він повинен був би почати з негайного виведення своїх військ та техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,
– наголосила Массралі.
Які тези висунув Путін під час інтерв'ю: основне
- Російський диктатор сказав, що Україна в перші роки радянської влади отримала території, які "історично ніколи не мали до неї відношення". Водночас Путін чомусь згадав Причорномор'я. За його словами, "України не існувало", і взагалі "їй землі чомусь при формуванні було влито".
- Говорячи про НАТО, Путін цинічно заявив, що Альянс "може гідно визнати контроль Росії за новими територіями". За словами диктатора, "варіанти є, якщо є бажання". Російський диктатор знову звинуватив Захід, зокрема США, у розв'язанні війни в Україні та сказав, що, "якщо США хочуть припинити бойові дії в Україні, їм треба припинити постачання туди озброєння".
- Президент Росії також підкреслив, що буцімто "Росія не має жодних глобальних територіальних домагань і тим паче якихось планів спрямовувати свої війська до Польщі чи Латвії". Путін також назвав "ілюзією" думку Заходу, що "Росію можна перемогти на полі бою".
- Згадуючи 2014 рік, він зазначив, що нібито "держпереворот в Україні", маючи на увазі Революцію Гідності, був "проведений збройною опозицією за підтримки ЦРУ". Також він сказав, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".
- Говорячи про війну проти України, Путін повідомив, що Росія поки що "не досягла цілей СВО", бо одна з них – це денацифікація, що означає "заборону всіляких неонацистських рухів". Крім того, диктатор сказав, що, мовляв, це "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".