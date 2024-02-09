"Повторив стару, але небезпечну брехню", – у ЄС відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

Раніше стало відомо, що російський диктатор Владімір Путін дав інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону. У Євросоюзі вже прокоментували їхню скандальну зустріч.

У Євросоюзі вважають, що у своєму інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону російський президент Путін знову повторив "стару брехню та продемонстрував ворожість до Заходу". Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і безпеки Набіла Массралі, передає кореспондентка 24 каналу в Брюсселі.

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Що сказали в Євросоюзі

У ЄС засудили те, що Путіну надали нову платформу для маніпуляцій і поширення власної пропаганди. Набіла Массралі також прокоментувала його слова про напад на Україну.

Це небезпечна брехня, оскільки він використав її як так зване виправдання незаконної й неспровокованої агресивної війни Росії проти України й проти мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, воєнних злочинів і звірств, скоєних Росією проти українського народу,

– заявила речниця ЄК.

У Єврокомісії наголошують, що це інтерв’ю підтвердило той факт, що насправді Путін незацікавлений у "справжніх і значущих кроках до миру".

Путін каже, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. Якби Путін дійсно хотів боротися за інтереси своєї країни й російського народу, він повинен був би почати з негайного виведення своїх військ та техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– наголосила Массралі.

Які тези висунув Путін під час інтерв'ю: основне