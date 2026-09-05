Путін наказав від сьогодні і упродовж 3 діб не бити по Києву, – Пєсков

Володимир Путін, буцімто, готовий утриматися від ударів по Києву упродовж трьох днів. Російські війська не обстрілюватимуть українську столицю з 5 по 8 вересня.

Про це у коментарі пропагандистському виданню ТАСС заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що відомо про часткове перемир'я з боку Путіна?

Пєсков підтвердив, що українська сторона запропонувала російській чотириденне перемир'я.

За його словами, після цього Володимир Путін нібито дав вказівку, починаючи з 5 вересня упродовж трьох днів, не бити по Києву.

Призупинення ударів по Києву пов'язане з підготовкою та проведенням там контактів американських переговорників,

– пояснив Пєсков у коментарі росЗМІ.

Варто зауважити, що Україна пропонувала Росії повністю припинити вогонь і на фронті, і в повітрі. Однак диктатор, за словами його речника, погодився не бити лише по Києву, поки там перебуватимуть американські дипломати.