Вчителька Путіна розповіла, як у дитинстві він "страчував" каченят

У соцмережах набув популярності ролик, в якому вчителька та однокласники майбутнього очільника Кремля діляться спогадами про нього. Виявилося, що ще в дитинстві Путін холоднокровно вбивав каченят.

Так, у мережі раптово виринув фрагмент із телевізійної передачі, яку показували на російському НТВ ще у 2012 році. У програмі однокласники Путіна та його класний керівник згадують, як під час турпоходу в Ленінградській області той "розправився" з каченятами. Найбільше дивує і шокує той факт, що усі розповідають про цей випадок, як про "подвиг" майбутнього диктатора Росії.

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"Подвиг" Путіна

Отож, під час туристичного походу вчителька кожного з учнів по черзі відправляла у магазин за продуктами. Один хлопець на прізвище Альохов приніс маленьких живих каченят. Вчителька каже, що "цих качок однаково треба було ліквідувати", бо, мовляв, з собою в Ленінград їх взяти не могли. Тим часом самі тварини "чомусь у котел стрибати не хотіли", пригадує однокласниця Путіна. Ніхто з дітей не наважувався вбити каченят. Всім було їх шкода.

Тоді Володя встав і сказав: "Тоді що вийде, що ми залишимося без обіду? Без їжі?". Він узяв сокиру: "Ви тільки мені скомандуйте, раз, два, три, і я тоді вдарю",

– пригадує класна керівниця, не приховуючи свого захоплення "сміливістю" маленького Путіна.

Школярі влаштували справжню страту над качками, аби "їм не було образливо". Один учень зачитував вирок, а Путін, обгорнувшись у червоне покривало, ніби у мантію, рубав їм голови.

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