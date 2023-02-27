Путін доручив міноборони відновити контроль над всіма окупаційними військами в Україні, – ISW

Російський диктатор Володимир Путін дозволив міністерству оборони Росії відновити контроль над усіма російськими військами в Україні. У Кремлі обмежують діяльність ПВК "Вагнера".

Аналітики переконані, що Путін намагається сконцентрувати усі російські сили під керівництвом міноборони. Про це свідчать низка подій.

До речі Це шокувало Путіна: в ISW пояснили, як "сво" перетворилася для Росії на тривалу й болісну війну

Зокрема, Путін призначив Герасимова командувати угрупуванням російських військ в Україні, підпорядкувавши йому Суровікіна. Також міноборони інтегрує армійські корпуси окупантів так званих псевдореспублік на Донбасі у російську армію. Маріонеткових командирів усувають.

Хочуть обмежити ПВК "Вагнера"

Так, у Кремлі намагаються обмежити ПВК "Вагнер" в отриманні боєприпасів. Крім того, заблокували вербування зеків, зробивши ставку на власні заходи з набору ув'язнених.

Герасимов зняв з "Вагнера" відповідальність за Бахмут. Туди вже кидають підкріплення російських регулярних військ, а офіційним російським каналам сказали не використовуючи назву компанії.

Також в Москві лунають ідеї щодо обмеження діяльності блогерів на фронті.

Чому Путін так надіється на міноборони

Міністерство поспішно намагається врегулювати наслідки відмови Путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року.

За словами аналітиків, Путін готує росіян до тривалої і болісної війни. Зараз диктатор вважає, що лише міноборони може реально утримувати великі механізовані сили, необхідні йому для досягнення його амбіцій в Україні.