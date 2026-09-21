Протягом останніх днів кремлівська пропаганда збагатила свій список загроз ненависному Заходу, підхопивши останню "страшилку" буквально з вуст свого недофюрера: "Москва вважає законною метою будь-які британські військові установки чи інфраструктуру в Україні, якщо вони використовуються для підтримки українських сил чи атак на російську територію". Про це пише Андрій Піонтковський.

Перечитайте, будь ласка, по буквах це жалюгідне марення. Люди, які роками смакували занурення британських островів в океанську безодню російськими ядерними ударами, попереджають британських військових, які стріляють по них з території України (ну так за текстом!), що якщо ті не припинять подібне неподобство, то Москва не виключає, що вона, можливо, скористається своїм законним правом нанесення ударів “у відповідь”.

Що ж сталося з жахливим та нещадним до ворогів Росії Путіним?

Відбулася повна та безповоротна девальвація 20-річного путінського ядерного шантажу. Китай, від якого Пу впав у повну залежність, кілька разів публічно категорично заборонив йому цим займатися.

Що ж до загрози конвенційних ударів по європейських країнах, то для ЄС, Великої Британії, Канади та Норвегії ніяка це не загроза, а стратегічна можливість різко збільшити допомогу Україні, включивши безпосередньо свою значну і різноманітну повітряну міць.

Судячи з наростаючого безладного і безпорадного марення кремлівського параноїка, він, здається, починає підозрювати, що за 20-річний базар приходить час відповідати.