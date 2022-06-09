Путін дуже розлючений і кричить: Арестович про нараду у Кремлі

"Спецоперація" Росії в Україні дещо затягнулася. Володимиру Путіну не вдалося взяти певні території нашої країни "за три дні".

Арестович про нараду Путіна у Кремлі

Очевидно, кремлівського диктатора обурює такий стан справ, адже він вже фактично повністю "втратив лице" у всьому світі. Як розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", президент країни-агресорки 6 червня провів нараду зі своїми генералами, де був дуже розлючений і навіть кричав.

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З Москви добрі люди розповідають, що позавчора у Путіна була нарада. Він дуже сильно кричав на генералів. Чимось він був дуже невдоволений. Бо щось вони не зробили, що обіцяли,

– зазначив представник Офісу Президента.

Арестович запевнив, що є ознаки ситуації на фронті, які його обнадіюють, зокрема – зняття ворожих військ з деяких напрямків.

Він підкреслив, що Путіна не стільки обурило те, що його армія не кинулася в атаку у неділю, а те, що зняла війська із Запорізького напрямку, а також від Донецька до Попасної на користь Попасної.

Радник підкреслив, якщо окупанти дійсно "здохли" і не здатні наступати без перекидання з інших напрямків, то вони програли по темпах ще до того, як Україні надійшов лендліз від США.

Хоч Арестович і висловив припущення, що, можливо, у такий спосіб російські війська накопичують страшні резерви і через три тижні їх отримають, але наразі всі їхні плани щодо взяття Донецької області провалилися.

"Може вони нас обманюють і через два дні кинуться у страшну атаку, але я не вірю. Люди, які мають змогу йти у наступ, зазвичай, не перекидають сили з інших напрямків",

– підсумував радник голови ОП.

ЗСУ завдали втрат окупантам у Сєвєродонецьку, – Арестович

Сєвєродонецьк, що в Луганській області, залишається під постійними обстрілами окупантів, а більша частина міста під їхнім контролем. Втім, наші захисники намагаються давати гідну відсіч росіян, і на цьому напрямку 8 червня завдали росіянам дуже важких втрат у міських зіткненнях.

За словами Арестовича, зараз ворог там переважно атакує авіацією та артилерією. Уникання прямих зіткнень зумовлено тим, що окупантам досить важко даються спроби повного захоплення міста, оскільки вони зазнали значних втрат у живій силі.

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