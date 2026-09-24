США запросили Путіна на саміт G20: чи можлива зустріч із Зеленським

Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться в грудні в Маямі. В такому випадку зустріч із Володимиром Зеленським буде цілком вірогідною, але є нюанс.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з політологом Петром Олещуком. За його словами, малоймовірно, що Путін ризикне поїхати до Сполучених Штатів. Диктатор залишає свій бункер лише для недалеких поїздок. А подорож через океан є для нього неприйнятним ризиком.

Чому диктатор уникає США?

Як наголосив Олещук, Путін насамперед боїться змови серед власного оточення. Єдиним винятком за останній час був його візит до Анкориджа. Але він розташований безпосередньо поблизу російського кордону. Тоді диктатор пішов на ризик лише заради червоної доріжки та рукостискання з американським президентом. І бажану телевізійну картинку він отримав.

Найімовірніше, Росія буде максимально тягнути час із запрошенням на G20. А ближче до події відмовиться через нібито "щільний графік". Тому сумнівно, що там може відбутися зустріч із Зеленським. Не кажучи вже про те, що диктатор не хоче зустрічатися з президентом України та припиняти війну.

Він із бункера вилазить лише у максимально дружні країни недалеко від Росії,

– наголосив Олещук.

Чи поїде Путін на G20: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська сторона активно готує зустріч Трампа, Зеленського і Путіна на полях саміту G20, який пройде 14–15 грудня. Український президент підтверджував готовність до такого формату, якщо він принесе реальний результат.