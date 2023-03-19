Не лише Путін і Львова-Бєлова: ордерів Гааги для росіян може бути значно більше

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це серйозний політичний удар для російського диктатора та всієї країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів Віктор Чумак – головний військовий прокурор України (у 2019 – 2020 роках) та глава Офісу Генпрокурора України (у 2020 році). За його словами, після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) Путін офіційно став підозрюваним у скоєнні воєнного злочину – викраденні дітей.

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Також МКС видав ордер на арешт уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Як зазначив Чумак, загалом видача таких ордерів є таємницею.

"Ордерів на арешт може бути багато"

Однак у випадку з Путіним та Львовою-Бєловою Міжнародний кримінальний суд зробив виключення. Про ці ордери оголосили публічно, аби запобігти повторенню воєнних злочинів у майбутньому. За словами ексгенпрокурора, МКС не обмежиться 2 ордерами.

Ордерів буде набагато більше, адже зараз йдеться лише про організаторів злочину (Путін та Львова-Бєлова – 24 Канал). Також є виконавці та співвиконавці, які причетні до злочину на різних рівнях. Зокрема, це й російські військові, які брали участь у вивезенні українських дітей,

– наголосив Чумак.

Він пояснив, що оскільки ордери є таємними, про них можуть оголосити тоді, коли людину затримають. Тому, за словами Чумака, ми не так швидко дізнаємося, хто ще може потрапити на лаву підсудних разом з Путіним.

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Путіна можуть звинуватити у злочині геноциду

Колишній головний військовий прокурор України зазначив, що Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій. Однак з часом обвинувачення може бути перекваліфіковане на злочин геноциду.

Насильна депортація дітей з однієї етнічної групи в іншу з метою їх перевиховання є частиною злочину геноциду,

– наголосив Чумак.

Він додав, що ознак злочину геноциду проти українців насправді дуже багато. Це й вислови самого Путіна, і заяви пропагандистів, і дії російських загарбників в Україні.

Оточення Путіна житиме в страху

Ексглава Офісу Генпрокурора України зазначив, що у справі з ордером на арешт Путіна є один важливий нюанс – засудити диктатора можливо лише за його особистої присутності на лаві підсудних. А забезпечити це буде не так легко, поки у Росії зберігається чинний політичний режим.

Рішення МКС – це насправді стимул змінювати режим, тому що багато людей з оточення Путіна не знають, чи видані стосовно них ордери, чи ні,

– сказав Чумак.

Він додав, що тепер наближені до Путіна особи будуть жити у страху. Адже будь-кого з них можуть заарештувати під час поїздки в одну зі 123 країн, які є учасниками Римського статуту і зобов'язані виконувати рішення МКС.

Ордер на арешт Путіна: коротко