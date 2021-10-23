Если внимательно проанализировать поведение Путина в последние пару месяцев, то можно прийти к выводу, что он всячески пытается избегать встреч на высоком уровне и пропускает международные саммиты. Даже с Владимиром Зеленским он наотрез отказывается встречаться.

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Такое поведение характерно в 2 случаях: либо ты боишься встретиться с глазу на глаз с мировым сообществом, либо готовишься к новому подлому нападению.

В НАТО прочитали посыл России

Похоже, именно последний посыл Кремля прочитали в штаб-квартире НАТО. Там проходит саммит министров обороны всех стран членов Альянса. Главной темой всех разговоров является создание генерального плана по противостоянию России.

Этот план включает в себя всевозможные сценарии реагирования на любые российские провокации.

В Альянсе заявили, что за последние годы поведение Россия стало походить на поведение страны, готовящейся к войне. Кремль ускорил разработки передовых видов вооружения, а также стягивает свои войска ближе к границам стран-членов НАТО и их партнеров.



Саммит министров обороны всех стран-членов Альянса / Фото Jens Stoltenberg

В частности Альянс беспокоит новый виток российско-украинской войны. Кремль уже стащил свои войска ближе к границам Украины – со стороны Беларуси и с восточных рубежей, а также продолжил милитаризацию оккупированного Крыма.

Кроме того, в НАТО заявили, что Россия за последние 3 года значительно увеличила еще и свой ядерный потенциал, несмотря на все международные договоренности.

Потому НАТО нужно пересмотреть свои подходы в обороне членов и партнеров Альянса.

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Видимо предвосхищая такую решительность НАТО, Кремль прекращает свое представительство в НАТО и закрывает офис Альянса в Москве. Это значит, что никакого диалога между блоком и Москвой отныне не будет. Первая цель для Кремля – это Украина.

Альянс решил усилить Черноморский регион

Исходя из этого, в Альянсе решили усилить Черноморский регион и ключевую роль отводят именно региональным игрокам – Украине, Грузии и Румынии.

Визит Ллойда Остина в Киев был неслучайным. По задумке США, в Черноморской регионе стоит создать региональный альянс обороны с участием члена НАТО, то есть Румынии.

Проще говоря, принять Украину и Грузию в НАТО уже завтра точно не получится, но усиливать взаимодействие уже сегодня нужно. Потому принято решение создать новый неформальный альянс сил, а все действия координировать через Румынию, как члена НАТО.

Кстати, именно на этом акцентировал внимание Ллойд Остин в своей речи в Бухаресте. Он заявлял, что остальные члены НАТО должны признать лидирующую позицию Румынии в защите восточного фланга Альянса.

Но в то же время он подчеркнул – Румыния не будет действовать в одиночку, ведь к ней присоединяются Украина и Грузия.



Визит Ллойда Остина в Киев был неслучайным / Фото Офиса Президента

Это выигрышный сценарий для Украины, ведь де-факто Киев становится ближайшим союзником НАТО со всеми вытекающими. Этот план, похоже, готовится сильно заранее.

Дело в том, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре, между Украиной и США был подписан договор о стратегическом партнерстве.

В нем черным по белому написано – США обязуется передавать технологии и разработки Украине, чтобы мы могли сами производить для себя передовое вооружение.

Хитрый план, не правда ли? Ведь фактически США не поставляют нам летальное оружие пачками, но создают все условия, чтобы оно у нас точно появилось.

Великобритания решилась на поставки оружия

Кроме того, перестала осторожничать и Великборитания и, наверное, первая признала, что война России против Украины угрожает еще и всей Европе в целом.

В Лондоне считают, что газовый кризис и запуск "Северного потока-2" окончательно развяжет руки Владимиру Путину для захвата основной части Украины. Ведь зависимости от транзита российского газа через Украину уже не будет, а значит и сдерживать российского президента нечему.



Запуск "Северного потока-2" развяжет руки Владимиру Путину / Фото Getty Images

Поэтому в Великобритании решились на поставки в Украину летального оружия, еще и передового. Стало известно, что Лондон и Киев финализируют переговоры о поставках в Украину современных ракет Brimstone 3 класса "земля – земля" для боевых катеров и самолетов.

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Речь идет о самонаводящихся ракетах от европейского консорциума MDBA, которые работают по принципу "выстрелил и забыл".

Ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения и даже лазерным прицелом, что позволяет вести огонь сразу по нескольким движущимся целям.

Кроме того, в порту Одессы совсем скоро пришвартуются и 2 больших военных корабля-тральщика, которые нам передают британцы. Уже в ближайшее время будет начато строительство малых ракетных катеров в Британии и 2 военных порта для ВМС Украины.

Что важно, Лондон не просто продает нам корабли, а передает технологию и разработки. Проще говоря, первая партия малых катеров для Украины будет построена в Британии, но дальше разработку передадут нашим верфям ,чтобы мы сами могли строить себе столько этих катеров, сколько потребуется.

То есть Великобритания идет по стопам США, которая также фактически заявляет Украине: "Хотите вооружаться? Берите наши разработки и вооружайтесь! Мы поможем вам, если вы сами этого хотите".

Почему Великобритания начала действовать

Вся эта британская активность – отголоски и результаты визита Зеленского в Лондон осенью 2020 года, когда стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве.



Официальный визит Владимира Зеленского в Великобританию / Фото Офиса Президента

Отныне Украина – это партнер и союзник Великобритании. Лондон не один раз доказал, что союзников он в обиду не дает. Хотя здесь стоит отметить, что усиление Украины в Черном море выгодно и самим британцам.

Дело в том, что Британия усиливает свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе и всё ее внимание сейчас там.

Но было бы глупо, если бы она бросила свой восточный фланг, в частности Черное море. Но и разорваться флот королевы не может, потому здесь в игру и вступает сильный союзнический флот Украины.

Путин уходит в самоизоляцию

Резюмируя, стоит ли удивляться, что на фоне всего этого, Путин уходит глубоко в самоизоляцию? Он наотрез отказывается от высоких встреч с Западом и заявляет, что готов говорить только с Джо Байденом. И нет, это не позиция сильного. В данном случае – это позиция отчаяния.

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В то же время для Украины это шанс построить сильную армию с передовым вооружением и обзавестись сильными союзниками.

В интересах нашей страны создавать именно локальные, региональные военные союзы, а не ждать пока нас примут в НАТО. Тем более, США именно на это намекают и именно этому способствуют.