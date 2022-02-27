Путін – головний військовий злочинець 21 століття, доведемо це в Гаазі, – Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова звернулася до росіян, щоб нагадати, що військові злочини не мають строків давності.

Росіяни співучасники вбивств

Венедіктова заявили, якщо вони не припинять війну, то будуть співучасниками цих злочинів.

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Про які злочини з точки зору міжнародного гуманітарного права йдеться:

злочини проти миру і людяності;

розв'язування та ведення агресивної війни;

масові вбивства мирного населення;

застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння.

Вчора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми в Києві. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в 4 класі. У Херсонській області ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими – водій і пацієнт згоріли,

– заявила Венедіктова.

Вона нагадала, що війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки ударів були спрямовані на дитячі садки, школи, лікарні, де перебували діти.

Нагадала і про обстріл об'єктів громадянської та критичної інфраструктури. Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору міжнародного гуманітарного права.

Розплата за війну буде в Гаазі

Розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян, пообіцяла генпрокурор. Також Венедіктова вона звернулася і до "громадянина Путіна".

Ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час – ми скажемо це вам в Гаазі в очі,

– наголосила Венедіктова.

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