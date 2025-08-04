Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи, – Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін все ж нібито готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Утім, є умова.

Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 4 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Пєсков про зустріч Путіна і Зеленського?

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським, проте, за його словами, переговори на рівні лідерів можливі лише після підготовчої роботи на експертному рівні.

Вся підготовча робота для такої зустрічі наразі не зроблена. Хочу нагадати, що сам президент не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань,

– заявив російський високопосадовець.