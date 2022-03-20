Путін готовий здійснити тотальну дистанційну війну, – Піонтковський

Росія продовжує скидати бомби та ракети на цивільні будинки, через щогинуть мирні мешканці. Експерти кажуть, що Путін може довго вести таку дистанційну війну.

Так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський, про що він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він запевнив, що світові лідери запевнили, що не будуть воювати проти РФ в Україні, тому Володимиру Путіну немає чого боятися.

Путін зрозумів, що в класичному воєнному зіткненні він програє, зокрема це видно з його божевільного спічу в Москві, жорстких позицій у переговорах та демонстративне використання гіперзвукових ракет, хоча в них потреби немає,

– каже Піонтковський.

За його словами, це показує, що Путін хоче здійснити тотальну дистанційну війну. Це варіант Грозного, Алеппо, і вже, як ми бачимо, варіант Маріуполя.

Коментар Андрія Піонтковського про війну в Україні та тактику Путіна:

До слова, Президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про ймовірні переговори з Володимиром Путіним. За його словами, якщо не буде результату, то це означатиме Третю світову війну. Деталі – читайте у статті.

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