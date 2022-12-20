Путін готує російський народ до тривалої війни, – Financial Times

Владімір Путін, хоч і стверджує, що його так звана спецоперація йде за планом, але все ж готує росіян до тривалої війни. Тим часом "взяти Київ за три дні" триває вже майже 10 місяців.

У своєму зверненні до офіцерів безпеки 20 грудня російський президент визнав, що вони натрапили на труднощі в чотирьох регіонах України, частково окупованих російськими військами, заявивши, що працювати там "важко".

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Як пише видання Financial Times, плани Путіна у цих чотирьох окупованих регіонах зруйнувалися через успішні контрнаступи ЗСУ, що були підкріплені поставками західного озброєння. Серед українських здобутків - місто Херсон, єдиний обласний центр, який Росія захопила під час вторгнення, що розпочалося в лютому.

Люди, які там живуть, російські громадяни, покладаються на ваш захист. І ваш обов'язок – забезпечити їхню безпеку, права і свободи,

– сказав Путін.

Коментарі Путіна стали другим за цей місяць визнанням того, що війна в Україні буде тривати ще довго. Раніше він сказав своїй раді з прав людини, що вторгнення може бути "тривалим процесом".

За словами колишніх високопоставлених кремлівських чиновників, Путін, схоже, не має наміру відмовлятися від своїх максималістських цілей, які, по суті, зводяться до знищення України в її нинішньому вигляді, навіть якщо Росія намагається закріпитися на цій території.

Натомість видання констатує, що США та їхні європейські союзники продовжують підтримувати Україну, яка зробила повернення втрачених територій обов'язковою умовою для будь-яких переговорів.

У Росії немає згоди щодо нового наступу

Останніми тижнями військові оглядачі та розвідники кажуть про загрозу нового наступу росіян. Цікаво, що у самій Росії думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ, розділилися. Про це заявив високопосадовець Держдепу США. Він зазначив, що наразі згоди у цьому питанні у Кремлі немає.

Чиновник сказав, що у вищих військових колах Росії точаться внутрішні дебати про те, чи можуть російські військові здійснити наступ.