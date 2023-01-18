Путін готується до тривалої війни: у НАТО назвали ознаки

Путін може готуватись до тривалої війни проти України, тому рік може бути важким. У НАТО наводять кілька факторів, які можуть свідчити про це.

Війна проти України навряд чи закінчиться невдовзі. Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі з начальниками штабів країн-членів Альянсу, передає 24 канал.

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Рік буде важким

На думку Джоане, у військовій темі 2023 рік буде важким. Він закликав підтримувати Україну, поки це буде необхідно.

Путін готується до довгої війни,

– переконаний Джоане.

Він зазначив, що на це вказують кілька факторів:

мобілізація понад 200 тисяч росіян,

збільшення обсягів виробництва власної зброї;

збільшення закупівель озброєння в інших країнах, зокрема, в Ірану.

Прогноз ISW

Фахівці американського Інституту з вивчення війни 16 січня також прогнозували, що Кремль готується до затяжної війни. Зазначали, що загарбники хочуть перехопити ініціативу на полі бою. Мовляв, Кремль готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом півроку, аби повернути ініціативу та покласти край успіхам контрнаступальних дій України.

Росія справді не змогла досягти більшості своїх основних цілей в Україні за останні одинадцять місяців. Однак, попри це, Путін не відмовився він них. Сам диктатор на виступі 7 грудня також натякав, що "спецоперація" може стати затяжною.