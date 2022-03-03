Путін грає у ядерний покер, – Каспаров припустив, хто може на нього вплинути

Володимир Путін почав лякати Україну використанням ядерної зброї. Зважаючи на це, зараз має тривати боротьба за сідомість тих, хто спроможний його зупинити.

Про це заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров в ефірі 24 каналу. Кремлівський диктатор уже перейшов усі межі, тож обережними кроками його не зупинити.

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"Ми підходимо до такого психологічного моменту, як гра у покер – підвищення ставок. Путін грає у ядерний покер зараз", – заявив Каспаров.

За словами політика, глава Кремля справді може піти на рішучий крок, однак питання у тому, чи погодяться на це інші.

Він сховався у своєму бункері й відірваний від життя, а генерали мають ухвалювати рішення на місці. Тому боротися треба саме за них,

– заявив опозиціонер.

Також, на думку Каспарова, якщо позиція НАТО буде більш агресивною та чіткою щодо Путіна, то це може кардинально змінити ситуацію. Зокрема, врятувати життя тисячам українців.

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