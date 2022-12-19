Путін хоче дотиснути Лукашенка, щоб той допоміг: генерал назвав можливий сценарій наступу Росії

На фронті в Росії немає втішних новин, окупанти зазнають поразки. Зокрема, на Півдні та Сході в росіян бракує сил, тому Путін просить Лукашенка вступити у війну проти України, аби відтягнути наші війська по лінії фронту.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, Путін ще не прийняв остаточне рішення щодо втягнення Лукашенка у війну.

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Росії не вистачає сил

Військовий експерт зазначив, що зараз спільного угруповання російських військ у Білорусі не вистачає для ефективних наступальних дій.

Але ворог займається формуванням стратегічного резерву, в якому буде кілька тисяч підготовлених військових. Така масованість – це вже сила, попри їх рівень підготовки. Також Росія збирає техніку зі складів в себе і по світу, щоб підготувати цей резерв,

– заявив Романенко.

Військовий експерт зауважив, що аби зрозуміти, що буде далі, оцінити третю наступальну операцію, треба "стати на місце" Путіна. "Перший бліцкриг вони провалили, другу операцію теж – контрнаступ ЗСУ на Півдні та Сході, а третя – та, яка в перспективі може готуватися”, – додав він.

"Їм зараз для перехоплення стратегічної ініціативи не вистачає резервів на Сході та Півдні. Ви ж бачите, що на Півдні для них взагалі постала загрозлива ситуація, а на Сході вони проводять штурми, зокрема в районі Бахмуту, Авдіївки та Мар’їнки, але це просування на сотні метрів, важкі бої. В них там немає стратегічного захоплення", – пояснив генерал-лейтенант.

Крім того, як зазначив експерт, росіяни намагаються здійснювати оборону біля Сватового – Кремінної, але там є перспективні наші позиції. Тож, на думку Романенка, Росії потрібні сили, які вона зможе кинути на ці напрямки, щоб на Сході та Півдні перехопити ситуацію.

Романенко назвав можливий сценарій наступу Росії: відео



Можливий сценарій наступу Росії

Військовий експерт пояснив, що влітку росіяни готували резерв – третій танковий корпус, але можливості в них не вистачило. За його словами, Росія вводила його частинами, "розпорошила" сили, тож він став неефективним.

"Тому Росії не вистачає сил діяти таким чином на Півдні та Сході, а вона ще кидає їх на другорядні дії в Білорусі. Для стратегічного значення звідти, наприклад, для захоплення столиці, треба угрупування понад 100 тисяч з технікою", – запевнив генерал.

На це потрібен час, якого у Путіна зараз немає. Тому швидше за все, Росії треба дотиснути Білорусь, щоб вона почала дії на відволікання ЗСУ на Півночі, а в цей час Росія зосередить удар на Сході та Півдні, чи можливо поновити дії на Харківському, чи Сіверському напрямках,

– вважає Романенко.

Він додав, що українська розвідка має з'ясувати, що з цього відповідає дійсності, щоб сформувати протидію для нашого противника.

До слова, на думку радника глави ОП Михайла Подоляка, диктатор з Кремля має лише одну мету візиту до Мінська. Мовиться про прагнення схилити Лукашенка до сухопутного вторгнення. Подоляк підкреслив, що Путін "геть відірваний від реальності", якщо досі вірить, що у своєму стані зможе комусь диктувати власні "умови".