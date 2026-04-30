Перемирʼя на 9 травня: у Зеленського назвали умови, за яких Україна погодиться

Росія попросила США вплинути на Україну, щоб та не заважала провести урочистості на 9 травня. Трамп подав це як власну ініціативу перемир’я, проте Зеленський відповів, що українці чекають чогось більшого, ніж кілька годин тиші заради московського параду.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що раніше Путін відкинув мінімум 2 пропозиції перемир’я зі сторони українського уряду.

Чи є перемир’я лише прикриттям параду Путіна?

Важливо! Під час телефонної розмови Путін сказав Трампу, що готовий до перемир’я з Україною на 9 травня. Відповідну інформацію повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков.

Зеленський чітко сформулював позицію: якщо мета перемир’я – лише зберегти обличчя Путіну, то Трамп має сказати про це відверто, а не прикриватися миролюбною риторикою.

Великоднє перемир’я закінчилося ударами по цивільній інфраструктурі. Україна натомість пропонує стале перемир’я, яке дасть можливість вести переговори в рамках міжнародного права. Будь-яке інше формулювання – без визнання геноцидного характеру війни – для України неприйнятне.

Ми готові до будь-якого перемир’я, щоб зменшити обстріли цивільних. Але зафіксуємо головне: Путін виглядає нікчемно, бо змушений просити Трампа,

– зазначив Подоляк.

Минулого року він запрошував Сі Цзіньпіна як живий щит. Якщо параду не буде, то у суспільстві виникнуть незручні питання про те, чого насправді досягла Росія.

Подоляк також наголосив, що те, що США адвокатують державу, яка веде геноцидну війну, заради параду – це сторінка історії, яку через 10 – 15 років читатимуть з подивом.

