Путін все ще думає, що може перемогти Україну, – в ISW пояснили, що може це змінити

Путін не полишає надії захопити всю Україну. І його абсолютно не бентежить той факт, що ось уже кілька місяців його вояки не демонструють успіхів на фронті.

В Інституті з вивчення війни проаналізували поведінку Путіна та його нові заяви. Укладачі звіту зауважили, що Путін усе ще думає, що зможе здолати Україну. Водночас аналітики зауважили, що є те, що може змінити хід війни.

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Рішення про припинення війни за Путіним

У свіжому звіті Інституту наголошують, що саме Путін ініціював війну проти України. Відтак, він – ключовий актор, який повинен ухвалити рішення. Він повинен визнати, що не може досягнути своїх цілей військовою силою та сісти за стіл переговорів.

Війна триватиме доти, доки Путін вважатиме, що може нав'язати свою волю Україні, воюючи або зламавши волю українців до боротьби після того, як їх покине Захід,

– кажуть в Інституті.

Власне, цими словами наголошують на тому, що серед прагнень Путіна – відвернути підтримку України Заходом. Це російська пропаганда робить методично та на щоденній основі.

Зупинити Путіна можуть ЗСУ

Тим часом укладачі звіту звернули увагу на те, що зможе змінити думку Путіна. В Інституті наголосили, що Україні потрібен не один, а ціла серія успішних контрнаступів. Але і цього може бути недостатньо, щоб Путін зголосився розпочати переговори на умовах Києва.

Натомість українські сили повинні завдати ще більше шкоди російській військовій силі в Україні. І робити це доти, поки Путіну та його найближчому оточенню, яке активно підтримує війну, не стане ясно, що російські бійці не зможуть продовжувати воювати.

Водночас слід розуміти, що Путін наразі навіть не думає про переговори. Його цікавить повний успіх Росії. В Інституті підкреслюють, що він не вживає військових заходів, які були б розсудливими.

Існує два сценарії

Згідно з першим, наші військові продовжують боронитися у дуже стриманий спосіб. Вони намагаються утримати те, що є під контролем України. І це спонукатиме Путіна продовжувати воювати до перемоги Росії.

Або вони можуть розпочати послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою – переконати Путіна прийняти досягнутий шляхом переговорів компроміс або створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ та його західні союзники могли фактично самостійно заморозити конфлікт незалежно від рішень Путіна,

– наголошують в Інституті.

Укладачі звіту зазначають, що це варіанти, які зараз стоять перед Україною та Заходом. Особливо перед Заходом, який повинен швидше передавати нашій державі озброєння та важку техніку для контрнаступу. Тим часом Путін продовжує вірити в те, може нав'язати свою волю силою російської зброї впродовж тривалого проміжку часу.