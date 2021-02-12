Путін хоче побудувати нову залізну завісу з Заходом: журналіст пояснив навіщо

Москва готова до розриву з Європейським Союзом. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Ці слова – і погроза, і підготовка росіян до нових економічних санкцій. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Путін будує стіну між Росією і Заходом

За його словами, політика ізоляції проявилася у поведінці російської так званої дипломатії під час візиту Жозеппа Борреля. Його фактично "зі стусанами" вигнали з Росії.

Путін зацікавлений в тому, щоб вибудувати нову залізну завісу, скоріше навіть розсувні жалюзі, через які пропускатимуть тільки те, що хочуть,

– зазначив Яковенко.

Він наголосив, що на російському телебаченні постійно говорять про те, що Росії Європа не потрібна, адже вона і є Європою.

Сигнал для чиновників

"Я думаю, що це сигнал росіянам, зокрема чиновникам, щодо націоналізації еліти, після чого санкції стануть беззмістовними. Так Путін хоче зробити всіх чиновників заручниками залізної завіси", – зауважив журналіст.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія розірве відносини з Заходом , якщо Євросоюз продовжить вводити санкції проти російської економіки.

Також він відзначив – президент Росії розуміє, що його відкритість щодо Заходу стане для нього смертельною. "Тому наразі йому все одно на економіку, важливо зберегти владу. А це можливо тільки в режимі ізольованої фортеці", – додав Яковенко.