Путін не хоче зупиняти війну: політичний експерт пояснив, чому у Кремлі відкидають пропозиції

Володимир Путін навряд чи погодиться припинити війну в обмін на економічні поступки чи фінансові вигоди. Попри наростання проблем в російській економіці, глава Кремля продовжує розглядати війну проти України як свою головну мету.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Путіна не цікавить добробут росіян або стан економіки країни. За його словами, російський диктатор зосереджений на реалізації власних імперських цілей і тому не має наміру згортати війну.

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Чому Путін не відмовиться від війни

Городницький вважає, що фінансові труднощі Росії навряд чи вплинуть на рішення Путіна щодо продовження війни. На його думку, глава Кремля не зважає на проблеми пересічних громадян і не керується економічними міркуваннями.

В нього є ціль знищення України, захоплення території України й проведення оцієї всієї демілітаризації, денацифікації й всього іншого,

– зазначив Городницький.

Крім того, політика кремлівської влади вказує на те, що Росія вже готується до подальшого ведення війни. Про це свідчать підготовка мобілізаційного ресурсу, робота військкоматів, посилення контролю над інтернетом і соціальними мережами, а також посилення пропаганди.

Політичний експерт про проблеми у Кремлі: відео

Політичний експерт припустив, що після виборів Кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації. Однак, на його думку, можливості Росії значно обмежені через погіршення економічної ситуації.

Зверніть увагу! Російські силовики нібито переконують Володимира Путіна перенести або навіть скасувати вибори до Держдуми через погіршення економічної ситуації в країні. Також у Кремлі побоюються падіння рейтингів влади та наслідків українських ударів по російській території.

Дефіцит бюджету, падіння доходів від нафтогазового сектору, висока інфляція та проблеми банківської системи свідчать про те, що російська економіка поступово втрачає стійкість. Городницький також звернув увагу на те, що дедалі більша частина державних витрат спрямовується на війну, яка не приносить економічного прибутку.

Навіть якщо вони це (оголошення мобілізації – 24 Канал) зроблять, то зіткнуться з величезною кількістю проблем, які скоріше за все, призведуть до катастрофи,

– додав політичний експерт.

Нагадаємо, попри заяви про нібито готовність до переговорів, Росія продовжує висувати Україні вимоги, які фактично передбачають її капітуляцію. Кремль наполягає на нейтралітеті України, обмеженні її армії та відмові від західної військової допомоги, не пропонуючи аналогічних обмежень для себе. Такі умови, за оцінкою ISW, означають фактичне позбавлення України можливостей для самостійної оборони.