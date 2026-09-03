Але якщо дивитися на ситуацію суто з військової точки зору, я не бачу сенсу для Володимира Путіна зараз відкривати другий фронт проти НАТО. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Росія вже четвертий рік воює проти України і досі не змогла досягти своїх головних цілей. Її просування залишається дуже повільним. Навіщо за таких умов починати ще й пряму війну з набагато сильнішим військовим альянсом?

Я не думаю, що саме цього хоче Путін. Але це зовсім не означає, що його погрози НАТО не мають сенсу. Навпаки. Вони вже можуть приносити Росії користь.

Росія не рівня НАТО

Коли у Великій Британії мене запитують, чи не робить підтримка України нашу країну наступною мішенню Росії, я завжди звертаю увагу на одну просту річ.

Путін прекрасно розуміє співвідношення сил. Росія має приблизно десяту частину тієї кількості військових, яку сукупно має НАТО, і близько чверті кількості винищувачів Альянсу. Але навіть ці цифри не показують усієї проблеми для Москви.

Росія вже продемонструвала, наскільки складно їй вести війну проти України. Вона не змогла швидко підкорити країну, яка до початку великої війни не була однією з найбільших військових держав світу.

Якщо Росії настільки важко воювати проти України, то пряме зіткнення з НАТО закінчилося б для неї дуже серйозною поразкою. Саме тому я не маю сумнівів: Путін не хоче прямої війни з НАТО.

Удар звичайною зброєю по Великій Британії, наприклад, був би для Росії надзвичайно нерозумним кроком. Атака на Британію означала б атаку на НАТО з усіма наслідками, які це передбачає.

Тоді навіщо Путін постійно погрожує?

Тому що для досягнення частини своїх цілей Путіну зовсім не обов'язково нападати. Достатньо змусити нас повірити, що він може це зробити.

Подивімося на країни Балтії. Що відбувається, коли Росія створює враження, що може атакувати Естонію, Литву чи Латвію? НАТО змушене реагувати. Альянс розгортає сили на східному фланзі. Європейські країни починають уважніше дивитися на власні запаси озброєння. Військові планують, скільки ракет, систем ППО, боєприпасів та іншої зброї потрібно залишити для власної оборони.

І тут виникає найважливіший для України наслідок: що більше зброї європейські держави змушені залишати собі через страх потенційної війни з Росією, то менше вони потенційно можуть передати Україні.

Саме тому російські погрози не можна оцінювати лише через питання: нападе Путін чи ні? Навіть якщо він не збирається цього робити, сама загроза вже може працювати на його користь.

Путін намагається розтягнути ресурси Заходу

Відволікання та обман – це також інструменти війни. І я думаю, що саме це ми зараз бачимо. Росія хоче змусити НАТО дивитися одразу в кілька напрямків.

Україна залишається головним полем війни, але паралельно Москва створює загрозу для Балтії, погрожує Великій Британії та перевіряє оборону інших країн Альянсу. У результаті увага розпорошується. Ресурси також розпорошуються.

Замість того щоб максимально концентрувати військову допомогу на Україні, союзники змушені думати про те, що їм самим може знадобитися завтра. Для Росії це вже результат. Саме тому Путіну не обов'язково відкривати другий фронт. Йому достатньо зробити так, щоб НАТО було змушене готуватися до такого сценарію.

Прямої атаки може не бути, але Росія продовжить перевіряти НАТО

Це не означає, що Захід може просто ігнорувати російські погрози.

Я не очікую, що Росія почне запускати ракети по Великій Британії. Наслідки такого рішення були б для Москви занадто серйозними. Але є інші способи вести протистояння.

Росія вже використовує підводні човни для відстеження підводної інфраструктури. Її кораблі з'являються поблизу важливих об'єктів. Вона проводить кібератаки, використовує авіацію для перевірки західної оборони та застосовує дрони. І я зовсім не здивуюся, якщо таких операцій стане більше.

Особливо привабливими для Росії є дії, після яких Москва може сказати: це були не ми. Усі можуть розуміти, хто стоїть за операцією, але формально Росія заперечуватиме свою причетність. Саме ця сіра зона між миром і відкритою війною набагато реальніша, ніж російські ракети, що летять по Великій Британії.

Погрози Путіна можуть говорити не про силу, а про проблеми

Є ще одне питання, яке я вважаю важливим. Велика Британія підтримує Україну від самого початку великої війни. Ми передавали протитанкові засоби, танки, далекобійні ракети, допомагали з авіаційними можливостями. Британія постійно була серед країн, які намагалися рухати західну підтримку України вперед.

Тому виникає логічне питання: чому Путін саме зараз настільки активно погрожує Великій Британії? Я думаю, що відповідь частково полягає в тому, що він відчуває дедалі більший тиск.

Так, російська армія продовжує просуватися на окремих напрямках. Але робить це дуже повільно. Водночас Україна дедалі ефективніше переносить війну на територію Росії.

Тому нинішня хвиля російських погроз не обов'язково є демонстрацією впевненості Кремля. Вона може говорити про протилежне. Путін хоче, щоб НАТО боялося наступного фронту, думало про власну оборону, берегло зброю і розпорошувало ресурси. І для цього йому зовсім не обов'язково нападати на НАТО.

Якщо Захід почне діяти так, ніби цей напад неминучий, частину своєї мети Путін уже досягне.